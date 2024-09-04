Mısır Cumhurbaşkanı Ankara'da! Erdoğan ile görüşen Sisi'den ilk mesaj

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için bugün Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mısır Devlet Başkanı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. İki lider aynı araca binerek Beştepe'ye gitti.

Sisi, Beştepe'deki resmi karşılama töreninin ardından Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

İLK AÇIKLAMA

Mısır Cumhurbaşkanı Ankara'da yaptığı ilk açıklamada "Bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

12 YIL SONRA BİR İLK

Sisi’nin Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret aynı zamanda Mısır'dan Ankara'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde 12 yıl sonra yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek ortak adımların ele alınacağı belirtildi.

İki lider ayrıca başta Gazze ve Libya olmak üzere bölgesel konuları da ele alacak.

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ERDOĞAN'IN TARİHİ ZİYARETİNİN KARŞILIĞI OLACAK

Sisi’nin Ankara ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şubat ayında Kahire’ye yaptığı ve tarafların tarihi olarak nitelendirdikleri gezinin karşılığı olacak.

Mısır Devlet Başkanı’nın içinde bakanların ve üst düzey yetkililerinin bulunduğu kalabalık bir heyetle Ankara’ya gelmesi öngörülüyor. İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Görüşmede bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar değerlendirilecek. Enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayii alanında uzun vadeli iş birliği imkanları konuşulacak.

STRATEJİK DEĞİŞİMİN SİNYALLERİNİ VERİYOR: ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Bölgenin iki önemli gücü arasında gerçekleşecek kritik zirve bugün uluslararası medyanın da önemli gündem maddelerinden biri oldu. Arabnews, Sisi'nin ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşamasında önemli bir dönüm noktası olacağını yazdı. Sisi'nin ilk ziyaretinde ikili ilişkiler dışında bölgesel konuların da ele alınacağını yazan gazete, her iki ülkenin de Gazze'deki insani kriz konusunda ortak kaygıları olduğunu ve Filistinlilerin bağımsız bir devlete sahip olma hakkını desteklediklerini yazdı. Gazeteye göre kritik ziyaret Türkiye-Mısır ilişkilerinde stratejik değişimin sinyalini veriyor.

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BLOOMBERG: ÇATIŞMALAR SONA ERDİĞİNDE KİLİT BİR ROL OYNAYABİLİRLER

Bloomberg iki bölgesel gücün anlaşmazlıkları geride bırakıp ilişkileri onarmak için harekete geçtiğine dikkat çekti ve iki liderin Gazze'deki savaş konusunda daha yakın bir işbirliği yapmak istediğini belirterek "İki lider, çatışmalar sona erdiğinde ve Gazze'nin yeniden inşası sonunda başladığında kilit aktörler olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD medyası kritik ziyaret ile Türkiye ve Mısır'ın önemli bir adım daha attığını, iki liderin görüşmede bölgesel ve küresel konularda bilgi alışverişi yapacağını yazdı.

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Times of Israel de Sisi'nin 12 yıl sonra yaptığı ziyaretin bir süredir gergin devam eden ilişkilerin onarılması için önemli bir adım olduğunu yazdı.