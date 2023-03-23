Miralay hangi rütbe? Osmanlı ordusunda rütbelerin isimleri ve sıralaması
Miralay hangi rütbe sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1299 yılında Osman Bey tarafından kurulan Osmanlı Devleti, topraklarının genişlemesiyle birlikte imparatorluk oldu. Ordunun savaşlarda muzaffer olması sonrası en geniş sınırlara ulaşan imparatorluk olarak bilindi. Peki Osmanlı ordusunda rütbelerin isimleri ve sıralaması nasıldı?
Osmanlı ordusunda rütbelerin isimleri ve sıralaması merak ediliyor. 4 ana birlikten oluşan Osmanlı orusunda Piyade, süvari, topçu ve istihka birlikleri vardı. Ancak Osmanlı'da en güçlü ordu birlikleri Akıncılar, Kapıkulu Süvarileri, Yeniçeri Ocağı ve Eyalet Kuvvetleri oldu.
OSMANLI ORDUSUNDA RÜTBELERİN İSİMLERİ
Osmanlı'dan en küçük rütbenin ismi nefer'dir. En yüksek rütbe Müşir olarak bilinr. Müşir günümüzde Mareşal'in karşılığıdır.
OSMANLI ORDUSUNDA RÜTBELERİN SIRALAMASI
Osmanlı İmparatorluğu'nda rütbeler şu şekilde sıralanırdı:
Nefer
Onbaşı
Çavuş
Başçavuş
Bu rütbelerin üstündekiler ise şunlardı:
Teğmen - Mülazım-i Sani
Üsteğmen - Mülazım-ı Evvel
Yüzbaşı - Yüzbaşı
Kıdemli Yüzbaşı - Kolağası
Binbaşı - Binbaşı
Yarbay - Kaymakam
Albay - Miralay
Tuğgeneral - Mirliva
Tümgeneral - Ferik-i Sani (1.Ferik)
Orgeneral - Ferik - i Evvel (2.Feril)
Müşir - Mareşal
Osmanlı Ordusunda başkomutan tahmin edileceği gibi padişah'tır.