Miralay hangi rütbe? Osmanlı ordusunda rütbelerin isimleri ve sıralaması

Osmanlı ordusunda rütbelerin isimleri ve sıralaması merak ediliyor. 4 ana birlikten oluşan Osmanlı orusunda Piyade, süvari, topçu ve istihka birlikleri vardı. Ancak Osmanlı'da en güçlü ordu birlikleri Akıncılar, Kapıkulu Süvarileri, Yeniçeri Ocağı ve Eyalet Kuvvetleri oldu.

OSMANLI ORDUSUNDA RÜTBELERİN İSİMLERİ

Osmanlı'dan en küçük rütbenin ismi nefer'dir. En yüksek rütbe Müşir olarak bilinr. Müşir günümüzde Mareşal'in karşılığıdır.

OSMANLI ORDUSUNDA RÜTBELERİN SIRALAMASI

Osmanlı İmparatorluğu'nda rütbeler şu şekilde sıralanırdı:

Nefer

Onbaşı

Çavuş

Başçavuş

Bu rütbelerin üstündekiler ise şunlardı:

Teğmen - Mülazım-i Sani

Üsteğmen - Mülazım-ı Evvel

Yüzbaşı - Yüzbaşı

Kıdemli Yüzbaşı - Kolağası

Binbaşı - Binbaşı

Yarbay - Kaymakam

Albay - Miralay

Tuğgeneral - Mirliva

Tümgeneral - Ferik-i Sani (1.Ferik)

Orgeneral - Ferik - i Evvel (2.Feril)

Müşir - Mareşal

Osmanlı Ordusunda başkomutan tahmin edileceği gibi padişah'tır.