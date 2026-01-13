Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili oruç ne zaman tutulur, niyeti, vakti ve fazileti

Haberin Devamı

2026 Miraç Kandili geldi çattı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte alemleri ile görüp geriye döndüğü inanılan bu mübarek günde oruç tutulup tutulmadığı merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman, kaç gün ve hangi gün tutulur? Miraç Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve niyeti!



MİRAÇ KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?



Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı Dini Günler Takvimi'e göre Miraç Kandili, bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor.



Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.



MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE KAÇ TUTULUR?



2026 yılında Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Miraç Kandilinde oruç Miraç'ın gündüzü tutulur. Yani Miraç Kandili 15 Ocak'a denk geldiği için 15 Ocak 2026 Perşembe günü Miraç Kandili orucu tutulabilir.



MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL GETİRİLİR?



Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusundaki verdiği bilgi;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).



Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir." Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir.



Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Müslümanlar için hayırlarla dolu olan bu gecede, oruç tutmak için sahur yapacak olan vatandaşların niyet etmesi gerekiyor. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.