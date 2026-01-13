Miraç Kandili gecesi şükür namazı nasıl kılınır? Niyet, rekat sayısı ve okunuş sırası, 15 Ocak 2026 Miraç Kandili: Şükür namazı kılınışı, rekat sayısı ve niyeti

Haberin Devamı

Miraç Gecesi, Peygamber Efendimize namazın bizzat hediye edildiği gecedir. Bu nedenle bu gece kılınacak her namazın manevi değeri kat kat fazladır. Şükür namazı, kişinin bir nimete kavuşması veya bir musibetten kurtulması üzerine Allah'a minnetini sunmak için kıldığı bir nafile namazdır.

ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Şükür namazı genellikle 2 rekat olarak kılınır. Ancak kişi dilerse, bu mübarek gecenin feyzinden daha fazla yararlanmak adına bu namazı 2'şer rekatlık selamlarla artırabilir.

MİRAÇ GECESİ ŞÜKÜR NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet, ibadetin ruhudur. Miraç Kandili gecesi şu şekilde niyet edebilirsiniz:

"Niyet ettim Allah rızası için Şükür Namazı kılmaya. Ya Rabbi, bana verdiğin nimetlere ve beni bu mübarek Miraç gecesine ulaştırdığın için Sana şükürler olsun."

ADIM ADIM ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI (2 REKATLIK)

1. Rekat:

İstiaze: "Sübhaneke" okunur.

Kıraat: "Euzü Besmele" çekilir ve "Fatiha Suresi" okunur.

Zamm-ı Sure: Ardından bir sure (örneğin İhlas veya Kafirun Suresi) okunur.

Rüku ve secdeler yapılarak ayağa kalkılır.

2. Rekat:

Kıraat: "Besmele" çekilir, "Fatiha" okunur.

Zamm-ı Sure: Ardından başka bir sure (örneğin Kevser veya İhlas Suresi) okunur.

Rüku ve secdelerin ardından **"Oturuş"**a geçilir.

"Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena" duaları okunarak selam verilir.

ŞÜKÜR NAMAZI SONRASI NE YAPILIR? (ŞÜKÜR SECDESİ)

Namaz bittikten sonra selam verilir verilmez tekrar secdeye gidilmesi ve secdede "Elhamdülillah" diyerek şükredilmesi çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V), sevinçli bir haber aldığında veya bir nimete ulaştığında derhal şükür secdesine giderdi.

MİRAÇ GECESİ ŞÜKÜR NAMAZI OKUNUŞ SIRASI VE ZİKİRLER

Selam verdikten sonra şu zikirleri çekmek gecenin nurunu artırır:

100 Defa: "Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn" (Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.)

100 Defa: "Sübhânallâhi ve bihamdihî" (Allah'ı hamd ile tenzih ederim.)

100 Defa: Salavat-ı Şerife (Peygamberimize selam.)

MİRAÇ KANDİLİ ŞÜKÜR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Şükür namazının belirli bir vakti yoktur; ancak Miraç Gecesi’nde yatsı namazından sonra ve özellikle gecenin son üçte birinde (teheccüd vaktinde) kılınması duaların kabulü ve manevi huzur açısından en uygun zamandır.

