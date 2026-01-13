Tövbe duası nasıl okunur? Türkçe okunuşu ve anlamı - Diyanet tövbe istiğfar duası nedir?

Haberin Devamı

Peki, Miraç gecesi tövbe duası nasıl yapılır? En tesirli tövbe istiğfar duası hangisidir? İşte Diyanet bilgileri ışığında Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamıyla Miraç gecesine özel tövbe rehberi...

15 OCAK 2026 MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL: TÖVBE VE İSTİĞFAR DUASI REHBERİ

Miraç Gecesi, sadece mucizelerin yaşandığı bir zaman değil, aynı zamanda kulun pişmanlık gözyaşlarıyla Rabbine sığındığı bir "arınıp yükselme" vaktidir. Bu mübarek gecede yapılacak samimi bir tövbe, hayat boyu işlenen hataların silinmesine vesile olabilir.

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI NEDİR?

Tövbe; işlenen bir günahtan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya azmetmektir. İstiğfar ise Allah’tan bağışlanma dilemektir. Miraç gecesi, bu iki ibadetin birleşerek kulun manevi bir miraç yaşamasını sağlar.

MİRAÇ GECESİ OKUNACAK EN BİLİNEN TÖVBE DUASI (TÜRKÇE OKUNUŞU)

Diyanet tarafından da paylaşılan ve kandil geceleri sıkça okunan tövbe duası şöyledir:

Okunuşu: "Estağfirullâh, Estağfirullâh, Estağfirullâh el-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû hüve’t-tevvâbü’r-rahîm."

Anlamı (Meali): "Azamet ve kerem sahibi olan, kendisinden başka ilah bulunmayan, Hayy (diri) ve Kayyum (her şeyi ayakta tutan) olan Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tövbe ederim. Kendi nefsine zulmetmiş, ölmeye, yaşamaya ve yeniden dirilmeye gücü yetmeyen bir kulun tövbesiyle O’na sığınırım. O’ndan tövbe, mağfiret ve hidayet dilerim. Şüphesiz O, tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olandır."

SEYYİDÜL İSTİĞFAR (TÖVBELERİN EFENDİSİ)

Peygamber Efendimiz (S.A.V), bu duayı Miraç gecesi gibi mübarek vakitlerde okumanın büyük bir müjde olduğunu belirtmiştir:

Okunuşu: "Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü. Eûzü bike min şerri mâ sana’tü. Ebûü leke bini’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfirlî fe innehû lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente."

Anlamı: "Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince Sana verdiğim söz ve ahid üzereyim. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetlerini yüce huzurunda itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni affet; çünkü günahları Senden başka affedecek hiç kimse yoktur."

15 OCAK MİRAÇ GECESİ TÖVBE NASIL YAPILIR?

Hüzün ve Pişmanlık: Tövbenin ilk şartı kalpten bir sızı hissetmektir. Kararlılık: "Bir daha bu yanlışa düşmeyeceğim" diye azmetmektir. Hidayet Dilemek: Dua sonunda Allah'tan salih ameller işlemek için güç istemektir. Tövbe Namazı: Gece yarısı 2 rekat "Tövbe Namazı" kılmak ve secdede istiğfar etmek çok faziletlidir.

