Miraç Kandili gecesi hacet namazı nasıl kılınır? Diyanet hacet namazı rekat sayısı, niyet ve sonrasında okunacak dua

İslam dünyasının en büyük müjdelerinden biri olan 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edeceğimiz Miraç Kandili, sema kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların ve dileklerin bizzat ilahi huzura arz edildiği müstesna bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) göğe yükselerek Rabbine en yakın olduğu bu gecede, müminler de hacetlerini iletmek için Hacet Namazına duracak. Peki, Miraç gecesi hacet namazı kaç rekat kılınır, nasıl niyet edilir? İşte Diyanet bilgileri ışığında adım adım Miraç Kandili hacet namazı kılınışı ve okunacak dualar...

15 OCAK 2026 MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL: HACET NAMAZI KILINIŞI, REKATLARI VE NİYETİ

Miraç gecesi kılınan hacet namazı, kişinin dünyevi veya uhrevi bir isteğinin, bir sıkıntısının giderilmesi için Allah’a yöneldiği özel bir nafile namazdır. Bu gece namazın bizlere hediye edildiği gece olduğu için, hacet namazının Miraç'ta kılınması çok daha faziletli kabul edilir.

MİRAÇ GECESİ HACET NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Diyanet kaynaklarına ve fıkıh kitaplarına göre hacet namazı genellikle 2 veya 4 rekat olarak kılınır. Ancak bazı rivayetlerde Miraç gibi mübarek gecelerde bu namazın 12 rekat olarak kılınabileceği de ifade edilmiştir.

Hacet Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Namazın en temel şartı kalben yapılan niyettir. Şu şekilde niyet edebilirsiniz:

"Niyet ettim Allah rızası için Hacet Namazı kılmaya. Ya Rabbi, Miraç Kandili hürmetine hacetimi (istediğinizi kalben geçirin) kabul eyle."

ADIM ADIM HACET NAMAZI KILINIŞI (4 REKATLIK ÖRNEK)

1. Rekat:

"Sübhaneke" okunur.

"Euzü Besmele" çekilir ve "Fatiha Suresi" okunur.

Ardından 3 defa "Ayetel Kürsi" okunur.

2. Rekat:

"Besmele" çekilir, "Fatiha" okunur.

Ardından sırasıyla "İhlas", "Felak" ve "Nas" sureleri okunur.

Rüku ve secdenin ardından "Ettehiyyatü" okunarak oturulur.

3. Rekat:

"Besmele" çekilir, "Fatiha" okunur.

Ardından "İhlas" veya bildiğiniz bir sure okunur.

4. Rekat:

"Besmele" çekilir, "Fatiha" okunur.

Ardından "İhlas" suresi okunur.

Son oturuşta "Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena" duaları okunarak selam verilir.

HACET NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK HACET DUASI

Namaz bittikten sonra dünya kelamı etmeden şu meşhur hacet duası okunur:

Türkçe Okunuşu: "Lâ ilâhe illâllâhül-halîmül-kerîm. Sübhânallâhi Rabbil-arşil-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn. Es'elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike vel-ganîmete min külli birrin ves-selâmete min külli ismin. Lâ tede' lî zenben illâ gafertehû velâ hemmen illâ ferrectehû velâ hâceten hiye leke rıdan illâ qadaytehâ yâ erhamer-râhimîn."

Anlamı: "Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azam'ın Rabbi olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Allah'ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü iyilikten pay almayı ve her türlü günahtan selamette kalmayı Senden dilerim..."

MİRAÇ GECESİ HACET NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Hacet namazı, yatsı namazı kılındıktan sonra imsak vaktine kadar olan herhangi bir zamanda kılınabilir. Ancak gecenin üçte ikisi geçtikten sonra (teheccüd vakti) kılınması, duaların kabulü açısından en etkili zaman dilimi olarak tavsiye edilir.

MİRAÇ KANDİLİ 2026 HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? 15 Ocak 2026 Perşembe gününü 16 Ocak Cuma'ya bağlayan gecedir.

Hacet namazında hangi sureler okunur? Fatiha'dan sonra istenilen sure okunabilir ancak Ayetel Kürsi ve İhlas sureleri tavsiye edilir.

Abdestsiz hacet namazı kılınır mı? Hayır, namaz olduğu için mutlaka abdestli olunmalıdır.

15 Ocak 2026 Miraç Kandili’niz mübarek olsun! Bu mukaddes gecede kıldığınız namazların ve ettiğiniz hacet dualarının izzet-i ilahide kabul olmasını dileriz.