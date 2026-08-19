Dümene geçtiler, müze gezdiler: Kelkitli Çocuklar Demirözü’nde Unutulmaz bir gün yaşadı!

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Kelkit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen geziyle çocukların akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, çevre bilincinin artırılması ve kültürel mirasla tanışmaları amaçlandı.



Gezinin ilk durağı Yakup Abdal Göleti oldu. Doğayla iç içe vakit geçiren çocuklara, Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde görev yapan orman mühendisleri eşlik etti.



Orman mühendislerinden bölgedeki ağaç türleri, bitki örtüsü ve gölet ekosistemi hakkında bilgi alan çocuklar, doğayı yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında çocukların çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.