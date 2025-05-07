Minguzzi Ailesi bir canına daha veda etti! 'Ahmet'in yol arkadaşı, evin minik neşesi'
07.05.2025 - 12:49Güncellenme Tarihi:
Kadıköy'de paten malzemeleri almak için gittiği bit pazarında laf atan şahıslar tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anne ve babası bir acı daha yaşadı.
Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi, yaşadığı acıyı Instagram sayfasından duyurdu. Yasemin Minguzzi, kedileri 'Pandi'yi kaybettikleri hüzün dolu cümlelerle duyurdu.
Kedisi 'Pandi'nin fotoğrafını paylaşan Minguzzi, altına şu cümleleri kurdu;
Pandi 😔 Ahmet'ime kavuştu Allah'ım dayanma gücü ver bana....