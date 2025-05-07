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GündemMinguzzi Ailesi bir canına daha veda etti! 'Ahmet'in yol arkadaşı, evin minik neşesi'
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Minguzzi Ailesi bir canına daha veda etti! 'Ahmet'in yol arkadaşı, evin minik neşesi'

07.05.2025 - 12:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Minguzzi Ailesi bir canına daha veda etti! 'Ahmet'in yol arkadaşı, evin minik neşesi'

Kadıköy'de paten malzemeleri almak için gittiği bit pazarında laf atan şahıslar tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anne ve babası bir acı daha yaşadı.

Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi, yaşadığı acıyı Instagram sayfasından duyurdu. Yasemin Minguzzi, kedileri 'Pandi'yi kaybettikleri hüzün dolu cümlelerle duyurdu.

Minguzzi Ailesi bir canına daha veda etti Ahmetin yol arkadaşı, evin minik neşesi

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Kedisi 'Pandi'nin fotoğrafını paylaşan Minguzzi, altına şu cümleleri kurdu;

Pandi 😔🪽 Ahmet'ime kavuştu Allah'ım dayanma gücü ver bana....

Minguzzi Ailesi bir canına daha veda etti Ahmetin yol arkadaşı, evin minik neşesi

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