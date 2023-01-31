Mimar Pelin Kaya'yı araçla ezip taşla öldürmüştü! Annesi o anları anlattı: Yarın ünlü olacağım

Malta'da yaşayan ve mobilya firmasında iç mimar olarak çalışan Türk vatandaşı Pelin Kaya arkadaşları ile doğum gününü kutladığı restorandan ayrılırken vahşi bir cinayete kurban gitti.

ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADINA ÇARPTI

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, adının 'Jeremie Camilleri' olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Fransız kökenli Malta vatandaşı aracının kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen Pelin Kaya'ya çarparak genç kadını ezip geçti.

Otomobilini kontrolsüz bir şekilde hızlı sürdüğü görülen adam 30 yaşındaki genç kadına çarptıktan sonra bölgedeki bir restoranın vitrinine vurarak durabildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde tamamen siyah giyinmiş olan Jeremie Camilleri'nin aracından indiği ve caddenin karşısına geçerek kameranın görüş alanından çıktığı görülüyor.

YERDE YATAN YARALI KADINA TAŞLA SALDIRDI

Ancak kan donduran gelişmeler tam da bu andan sonra yaşandı. Görgü tanıkları saldırganın aracından indikten sonra caddenin karşısına geçtiğini ve yerde yaralı halde yatan Pelin Kaya'ya taşla saldırdığını anlattı.

Olay yerindeki tanıklar genç kadına yardım etmek istese de saldırgan onları da engelleyerek çevresindekilere tehditler savurdu.

POLİS ŞOK TABANCASI İLE DURDURDU, GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

The Malta Independent gazetesi polisin kısa bir süre sonra olaya müdahale ettiğini ve saldırganı şok tabancası ile durdurduğunu yazdı. Ambulansla Mater Dei Hastanesi’ne kaldırılan Pelin Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı ve 30. yaş gününü kutladığı akşam hayatını kaybetti.

BU KARIŞTIĞI İLK OLAY DEĞİL

Kaza sonrası yapılan testlerde Camilleri’nin aşırı derecede alkol ve kokain aldığı tespit edildi. Toulouse doğumlu 33 yaşındaki saldırganın daha önce hırsızlık suçundan ceza aldığı ve şartlı olarak tahliye edildiği öğrenildi.

MaltaToday gazetesi Camilleri’nin Maltalı bir baba ile Fransız bir annenin oğlu olduğunu ve adamın 2007 yılından beri Malta'da kaldığını belirtirken Times of Malta gazetesi saldırganın bölgede kötü bir şöhrete sahip olduğunu yazdı. Mahalle sakinleri adamın sokakta genç kadınları taciz ettiğini ve yaşlı insanları darp ettiğini öne sürdü.

PELİN'İN ANNESİ: KATİLLE GÖZ GÖZE GELDİM

Malta'da 18 Ocak'ta Türk vatandaşı mimar Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin 'kasten öldürmek'ten tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Camilleri'ye cinayet, yaralama, üçüncü şahıs mülküne kasten zarar verme, polise direnmek, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde araç kullanmak da olmak üzere farklı suçlamaların yönetildiği davayı Türkiye'den gelen Pelin Kaya'nın annesi Çiçek Kaya, dayısı Aykan Ceylan, ablası Derya Kaya da takip etti. Anne Kaya, Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum." dediğini belirtti. Duruşma sonrasında kızı Pelin'in çizim için kullandığı kalemleri Türkiye'ye getiren Anne Kaya, duruşma gününü ve sonrasını anlattı. Kaya'nın yaşamını yitirdiği ve Camilleri'nin tutuklu yargılandığı olaya ilişkin üçüncü duruşma, 9 Şubat'ta görülecek

"ELİNDE KELEPÇE YOKTU"



Duruşmayı anlatan anne Çiçek Kaya, "O ortam anne için bir zulüm. Bir annenin çocuğunun canını alan bir caniyle karşı karşıya gelmesi çok kötü oldu. Kendisiyle göz göze geldim. Sabrettim, benim çocuğumun katili ceza alsın diye sabrettim. Savcı konuştu, bayağı anlattı. Hareketi ve tavrıyla çocuğumun suçsuz olduğunu anlıyorsun. Kızımın telefon kayıtlarına bakmışlar, hiçbir ilgisinin olmadığını, tanımadıklarını anlamışlar. Kendisi kız arkadaşı ile kavga ediyor evden çıkarken, 'Ben yarın ünlü olacağım, birisini öldüreceğim' diyor. Ters yöndeyken kaldırımda yürüyen kızımı görüyor. Önce geçip gidiyor sonra geri dönüp arkadan vuruyor. Olaydan sonra gazetecilerin çağrılması için haykırıyor. Yaptıklarını itiraf ediyor ve bundan gurur duyuyor. Akli dengesi gayet yerinde, seni karşısında rencide etmesini biliyor. Hiçbir zaman akli dengesinin olmadığını kabul etmeyeceğim, gayet rahattı. Elinde kelepçe yoktu, elini arkasına koydu sağa sola bakıp oturdu. Kendisine Maltaca bilip bilmediği soruldu. Kendisine tercüman verdiler. İngilizce konuşmasını istemediler. Polisler dinlendi. Gayet güzel anlattılar" dedi.



"ELİNİN İZİ VAR ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM"



Kızının çalıştığı ofise giden Anne Kaya, Pelin'in çizim yaparken kullandığı kalemleri Türkiye'ye getirdiğini belirterek, "Oranın çok değişik kuralları var. Kendisini savunan avukata mahkeme gittikten sonra, 'Ben bir anneyim, caniyi savunma hakkın yok. Hakkımı helal etmiyorum' dedim. Avukat koşarak gitti. Beni anladı mı bilmiyorum. Pelin'in işyerine gittim, vurulduğu yere gittim, gezdiği yerleri gördüm. İşyerinden kalemlerini aldım. Başka anneler ağlamasın, bir annenin bir cani ile göz göze gelmesi anneler ne demek olduğunu anlar. Masasını gördüm, masasında arkadaşları annesi istediğini alabilir dedi, ben de 2 kalemini ve yapışkanını aldım. Elinin izi var diye getirdim, ömür boyu saklayacağım" diye konuştu.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Pelin Kaya'nın İstanbul'da yaşayan ailesi aldıkları acı haberle yıkılırken genç kadının sosyal medyada paylaştığı son mesaj ortaya çıktı.

Kaya, 8 Ocak'ta Facebook'taki bir grup üzerinden ev arkadaşı aradığını duyurmuş ve "Merhaba. Bayan ev arkadaşı arıyorum. Gzira'da yaşıyorum. Dairede 2 yatak odası ve ortak banyo var. Şubat ayının ortalarında satışa sunulacak. İlgileniyorsanız lütfen benimle iletişime geçin" ifadelerini kullanmıştı.

KAZA DEĞİL CİNAYET

Öte yandan genç kadının öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasına Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkilileri de katıldı. Hakim saldırganın kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Duruşma ile ilgili bilgi veren polis müfettişi Keith Zahra, "Bu basit bir Trafik kazası değil, kasten işlenmiş bir cinayet." ifadelerini kullandı. Polis saldırgan ve Pelin Kaya'nın birbirlerini tanımadığını açıkladı.

"YILBAŞINDA BURADAYDI İÇİME DOĞDU 'GİTME KIZIM' DEMİŞTİM"

Öte yandan Baba İsmet Kaya, " Olayı şöyle duydum, kızımın salı akşamı yaş günüydü. Akşam 8-10 saatleri arasında konuştum, doğum gününü kutladım. Görüntü konuştuk, ondan sonra, 'doğum gününü arkadaşlarımda kutlayacağız onların da selamı var' dedi.

'Tamam kızım doğum günün kutlu olsun' dedim. İnternetten çiçekler gönderdim, babalık görevimi yaptım. Sabah ablası odasında uyurken çığlıkla kalktı. Kabus görürdü genelde, annesi koştu. Kabus gördü zannettim. Orda Berivan diye bir arkadaşı var, ilk okuldan beri arkadaşlar. Orda kulağında telefon, 'Baba Pelin'i kaybettik' dedi. Aldım telefonu 'Berivan ne oldu?' dedim. Dedi ki, 'İsmet amca, Pelin'i kaybettik' dedi. 'Nasıl olur, inanmıyorum' dedim. 'Trafik kazası, araba çarptı Peline' dedi. " diye konuştu

"BUGÜN GELECEK KIZIM, DÖNECEK ÜLKESİNE"

"Dünya başıma yıkıldı" diyen Baba Kaya, "Yapacak hiçbir şeyim yoktu orada. Gereken neyse, dayısı ile ablası gitti Malta'ya. Ben inanmadım internette resmi düşünceye kadar. Yalan dedim ama yalan olmadı. Bu bir cinayet ben öyle yorumluyorum. Oradaki halktan büyük tepkiler almış, onlara hepsine de, Malta halkına teşekkür ediyorum. Mahkeme çıkmış, mahkeme üst savcıya atmış. 100 sene ceza alsa ne olur, bir caniymiş zaten. Şartlı tahliye olmuş 10-15 gün önce. Kızıma kaldırımda vuruyor, evine gelirken. Benzin istasyonuna dalıyor. Kafeye giriyor, oradan çıkıyor, kızıma doğru gidiyor. Sonra görevli iki polis yanına gidiyor, polislerin üzerine yürüyor. O adamlar polisler sağ olsun şoklu silahla müdahale ediyor. İki kişi zorla zapt ediyorlar. Kızımın bir an önce ülkesine dönmesini istedim, gerekli yerlere müracaat ettim. İşte bugün gelecek kızım, dönecek ülkesine. Bu bir cinayet, benim görüşüm bu. Gerekli cezayı alır İnşallah, tek temennim bu. Acımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Yılbaşında buradaydı, içime doğmuştu 'Gitme kızım' demiştim ama o da ecelini orada buldu" şeklinde konuştu.