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Milyonluk servet otoparkta çürüyor! 13 yıldır bekleyen de var, 950 adet...

Edirne’de trafikten men edilen ve çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan değeri milyonları bulan yüzlerce araç, Yediemin Otoparkı'nda yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor.

02.02.2022 - 09:48 |
Milyonluk servet otoparkta çürüyor! 13 yıldır bekleyen de var, 950 adet...

Edirne’de 2009 yılından beri hizmet veren yediemin otoparkında bulunan yüzlerce araç çürümeye terk edildi. Araç sahiplerinin araçlarını gelip almaması ve uzun süredir icra daireleri ile Milli Emlak tarafından satış yapılmaması sebebiyle otoparkta bulunan araç sayısı günden güne artıyor.

Milyonluk servet otoparkta çürüyor 13 yıldır bekleyen de var, 950 adet...

Yediemin otoparklarının dolup taştığı Edirne’de, kaderine terk edilen araçlar nedeniyle otoparklar adeta otomobil mezarlığına döndü.
Yediemin otoparkı işletmecisi Sercan Büyüköztürk, sadece kendi otoparkında 750 motosiklet ve 200 aracın bulunduğunu belirtti.

Milyonluk servet otoparkta çürüyor 13 yıldır bekleyen de var, 950 adet...

Otoparkta bulunan araçların 3-4 milyon lira değerinde olduğunu söyleyen Büyüköztürk, yedieminlerdeki araçların tasfiye edilmesini istediklerini ifade ederek, “Otoparkta araçlar uzun yıllardır bekledikçe değeri düşüyor. Ayrıca beklenilen gün süresi kadar da otopark ücreti kaydediliyor. Zamanla otopark ücreti çoğalıyor ancak biz yüzde 30’u geçemediğimiz için vatandaş da otopark ücreti nedeniyle mağdur oluyor” dedi.

Milyonluk servet otoparkta çürüyor 13 yıldır bekleyen de var, 950 adet...

Milyonluk servet otoparkta çürüyor 13 yıldır bekleyen de var, 950 adet...

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