Milyonların hayatını değiştirecek! O meslekler 7 buçuk yıl erken emekli olacak: Bakan Işıkhan açıkladı: İşte erken emekli olacak mesleklerin tam listesi: Yeni erken emeklilik yasası kapsamında masadaki 4 formül ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde titizlikle çalıştığı iddia edilen yeni sosyal güvenlik reformu, özellikle prim gün sayısı eksik olanları ve belirli meslek gruplarını hedefliyor. Arama motorlarında en çok sorgulanan "Erken emeklilik yolları nelerdir?" sorusunun yanıtı, Meclis kulislerinden sızan şu 4 formülde gizli:

1. BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI DÜZENLEMESİ (KÜÇÜK ESNAFA MÜJDE)

Mevcut sistemde SSK'lı çalışanlar 7200 prim günüyle emekli olabilirken, Bağ-Kur'lu küçük esnafın 9000 prim gününü doldurması gerekiyor. Yeni yasa tasarısı ile birlikte esnafın prim gün şartının 7200 güne düşürülmesi bekleniyor. Böylece küçük esnaf, tam 5 yıl (1800 gün) daha erken emeklilik hakkına kavuşmuş olacak.

2. EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ VE YIPRANMA PAYI

Aile ve Gençlik Bankası’nın devreye girmesiyle birlikte ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini (%33,3) devlet karşılayacak. Ayrıca ev hanımlarının büyüttükleri çocuk sayısına göre bir "yıpranma payı" (fiili hizmet süresi zammı) alması ve hem prim kazanıp hem de emeklilik yaş sınırını öne çekmesi masadaki en güçlü seçenekler arasında.

3. KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ (8 EYLÜL 1999 SONRASI)

8 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) olan çalışanlar, EYT’yi kaçırdıkları için kademeli emeklilik yasası bekliyor. Sosyal medyada sıkça gündeme gelen bu formülde, işe giriş tarihine göre belirlenecek kademeli bir yaş ve prim haritası ile erken emekliliğin önünün açılması talep ediliyor.

4. DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI AVANTAJI

Mevcut mevzuatta yer alan ancak yeni yasayla sınırları esnetilmesi beklenen borçlanma yöntemleri, sigorta başlangıç tarihini öne çekebiliyor. Kadın çalışanlar her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 3 çocuk için 6 yıla (2160 gün) kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Erkek çalışanlar ise askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik yaşını ve prim gününü öne çekebiliyor.