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Milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

15.06.2025 - 12:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan sosyal medya fenomeni Bora K. (53), 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bora K.'nin sosyal medya uygulaması olan Youtube kanalında, tatil yörelerinde turistlerin bikinili görüntülerini çekip yakınlaştırarak paylaştığı tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan sosyal medya fenomeni Bora K.'nin adresi belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 milyon 870 bin takipçili Bora K., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan Bora K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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