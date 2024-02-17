Milliyet Arkeoloji'de Antiokheia'dan Antakya'ya yolculuk

Milliyet Arkeoloji dergisi, 18 Şubat Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Hatay’da Milliyet gazetesi ile birlikte ücretsiz olarak bayilerde.

Geçtiğimiz sene yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin anısına derginin bu sayısı Hatay’ın; Hellenistik Dönem’de, Antiokheia ismiyle kuruluşundan itibaren geçen 1722 yılda onlarca yıkıcı deprem ve yüz binlerce can kaybı yaşandığına işaret ediyor. 6 Şubat felaketinin geride “gezilecek değil, ancak hatırlanacak bir Antakya bıraktığı” ifade ediliyor. Zengin tarihiyle bilinen kentin küllerinden yeniden doğması umuduna ithaf edilen derginin bu sayısı hafızalarımızdaki Hatay’a bir yolculuk niteliğinde.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Üçağızlı Mağaraları, binlerce yıl öncesindeki insanların yaşamlarına dair önemli buluntular içeriyor. Üçağızlı Mağaraları sakinleri, binlerce yıl önce neler tüketiyordu? Dergide mağaradaki araştırmalara ilişkin kapsamlı bir yazı bulacaksınız.

Hatay’da 4 bin yıllık geçmişe sahip Aççana Höyük’teki kazılarla Mukiş Krallığı’nın başkenti Alalah’ın tarihi aydınlatılıyor. Kent özellikle zeytinyağı ve şarap üretimiyle ivmelenen güçlü bir ekonomiye sahip. Unutulmuş krallığın başkenti de bu sayıda Milliyet Arkeoloji sayfalarında.

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Dünya çapında nadir bulunan bir müze-otel olan Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi de Milliyet Arkeoloji’de. 13 ayrı medeniyetin izlerinin görüldüğü ve 6 Şubat’ta birçok yeri hasar alan müzenin mümkün olan en kısa süre içerisinde yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, geçmişin ve bugünün değerlerini yaşatan bir kültür ve eğitim potası. Erimtan, Askıda Müze Eğitimi Var Projesi ile müzeye erişimi güç olan köy okullarındaki öğrencilere müze eğitimi de veriyor. Gerçekleştirilen süreli sergiler, konserler, konferanslar, eğitimler ile burayı daha canlı bir kültür alanı haline getiriyor. Bu sayıda müzeyle ilgili bir röportaj yer alıyor.

Milliyet Arkeoloji, her ayın üçüncü pazar günü yayımlanan yeni sayılarıyla arkeoloji meraklılarını tarihte yolculuğa çıkarmaya devam edecek. Dergiye bazı kentlerde gazeteyle birlikte erişilebileceği gibi Getir, Shopier, Dergi Kapında ve Trendyol’dan da ulaşmak mümkün.

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