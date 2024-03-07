Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında bir haftalık faaliyetleri açıkladı. Aktürk, kesintisiz ve kararlılıkla terörü kaynağında yok etme stratejisinin sürdüğünü söyleyerek, "Devam eden operasyonlarda arama tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kaplan operasyon bölgesindeki sığınaklarda teröristlere ait çok sayıda havan mühimmatı ele geçirildi. Suriye'de güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik saldırı girişimlerine karşılık verilmekte olup, Suriye'ye geri dönüşlerin sağlanması amacıyla çalışmalara devam edilmektedir" diye konuştu.

'HUDUTLARDA 1571 KİŞİ ENGELLENDİ'

Hudut güvenliğine yönelik, teknolojik vasıtalarla desteklenmiş, fiziki güvenlik tedbirleri ile dinamik ve çok yönlü, etkin tedbirler alındığını aktaran Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. 1571 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak 2024'ten bugüne, 1571 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak 2024'ten bugüne hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1609'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenenlerin toplam sayısı ise 31 bin 586 olmuştur" ifadelerini kullandı.

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Aktürk, Suriye'de güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine karşılık verildiğini belirterek, "Suriyelilerin emniyetli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara devam edilmektedir" dedi.

'ULUSLARARASI TOPLUMU VAHŞETİ DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Gazze şeridinde yardım kuyruğunda bekleyen Filistinlilere yönelik İsrail'in hava saldırısına ilişkin konuşan Aktürk, Gazze'de koşulsuz ve kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "İsrail, bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlarına bir yenisini ekleyerek, Nabulsi Meydanı'nda yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef almıştır. İsrail, masum Filistin halkına yönelik insanlıktan ve vicdandan yoksun bu saldırılara derhal son vermelidir. Tüm dünya, yaşanan bu zulmün küresel bir felakete dönüşebileceğini görmelidir. Gazze'de artarak yaşanan bu trajedilerin bir an önce son bulması için bir kez daha uluslararası toplumu, yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

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Aktürk, Türkiye’nin de Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında 4 Mart'ta A400M uçağı ile 8,3 ton tıbbı malzemenin bölgeye ulaştırıldığını, Gazze için bugüne kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 19 uçağın 250 tona yakın insani yardım malzemesi götürdüğünü kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yürütülen operasyon ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin sürdürdüğünü aktaran Aktürk, yurt içi, sınır ötesi ve uluslararası denizlerde yürütülen tatbikatları sıraladı.

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğine işaret ederek, "Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda, 1 Mart'ta başlayan Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Başvuruları 17 Mart'a kadar devam edecektir. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart'ta gerçekleştirilmiştir. Başarılı olacak adaylara müteakip aşamalarla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır" dedi.

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Aktürk'ün sunumunun ardından MSB kaynakları, gündemdeki konulara ilişkin de bilgilendirmede bulundu. Bakanlık kaynakları, İzmir'de 2 gün önce acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterle ilgili, helikopterin teknik dokümanlarına göre periyodik ve uçuş öncesi bakımlarının eksiksiz yapıldığının tespit edildiğini, olay ile ilgili nihai teknik raporun, tahkikat sonrası açıklanacağını belirtti.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da girebildiği iddialarını yalanlayan kaynaklar, MSÜ'de eğitim alabilmek için ilgili mevzuata göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerektiğini vurguladı. Herhangi bir somut bilgi belge olmadan bu konunun tartışılmasının yersiz olduğu belirtildi.

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BAKAN GÜLER-BARZANİ GÖRÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, terör örgütü ile ortak mücadele ve hudut güvenliği konularının ele alındığı kaydedildi. Irak ile terörle mücadele başta olmak üzere devam eden iş birliği faaliyetleri bulunduğu aktarılarak, görüşmelerin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin terörle mücadelemize olumlu katkı sağlamasının beklendiği vurgulandı.

CENTCOM'UN PKK/YPG İLE GÖRÜŞMESİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Suriye'de PKK/YPG yöneticileri ile görüşmesini de ele alan MSB kaynakları, ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteğinin devam ettiğini, terörle mücadelenin teröristlerle yapılamayacağını vurguladı. Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerden PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve TSK'nın terörle mücadelesine samimi destek beklediği kaydedildi.