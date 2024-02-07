Milli Savunma Bakanlığı açıkldı 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.

MSB'den gelen açıklama şöyle: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.