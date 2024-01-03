"Milli Piyango Kolombiya'ya çıktı" iddiası yalanlandı! CHP'li Özgür Karabat özür dileyecek mi?

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin Kolombiya'dan online olarak satılan bir bilete isabet ettiği iddia edildi. İddiayı ortaya atan isim ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tı. İddialara ilişkin Sisal Şans'tan açıklama geldi. İddianın gerçek dışı olduğu ve büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin Türkiye vatandaşı olduğu belirtildi.

MİLLİ PİYANGO'DAN YILBAŞI AÇIKLAMASI

"31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul'da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, "İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı" iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır."

"DEZENFORMASYONU YAYANLARA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI"

Açıklamada ayrıca, "Milli Piyango Online'da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesi yasal olarak zorunludur." denildi. Ayrıca sosyal medyada asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatılacağı da duyuruldu.

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"ASILSIZ İDDİALARIN SİYASİ MALZEME YAPILMASI ÜZÜCÜ"

"Sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek anonim olarak paylaşım yapan bazı hesaplardan başlatılan bu asılsız iddiaların ve spekülasyonların, bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir şahıs tarafından, gerçekliği araştırılmadan kamuoyu açıklamasına konu yapılması ise son derece üzücüdür. Sosyal medyada kurumumuza yönelik üretilen asılsız iddialara itibar edilmemesini, dezenformasyon üreten ve yayan kişilere karşı hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna önemle duyururuz.

Saygılarımızla."