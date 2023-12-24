Milli Piyango biletlerinin yüzde 75’i satıldı

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango’nun internet sayfasından açıklanacak.

“İKRAMİYELER SEYYARLARDAN DAHA ÇOK ÇIKIYOR”

Tüm Türkiye’de olduğu gibi bilet satışlarının İstanbul’da da oldukça yoğun olduğunu belirten İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, “Biletlerin yüzde 45-50’si zaten İstanbul’da satılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa geçen yıl yapıldı ve bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili oldu. Bu çok güzel bir şey. Büyük ikramiyelerin, seyyarlardan daha çok çıktığını söylemek isterim. Çünkü klasik piyangonun yüzde 70-80’ini seyyar bayiler satıyor. Bu yılki ikramiye de Türk tarihinde rekor bir ikramiye, alan için hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.

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NİMET ABLA'NIN YEĞENİ 30 YIL SONRA GİŞEDE BİLET SATTI

Nimet Abla'nın yeğeni Nimet Özden de 30 yıl sonra ilk defa gişeye çıkarak büyük ikramiye için bilet sattı. Nimet Özden, “30 yıldır bilet satmamıştım. Bugün özellikle müşterilerimize hizmet etmek için buradayım. Herkese bol şanslar diliyorum. İnşallah büyük ikramiyeleri benim elimden veririz. Geçen yıla göre bu yıl çeyrek daha fazla gidiyor. Günde 50 bin tane bilet satıyoruz. Son bir hafta on gün içinde bu satış sayısı daha da artacaktır. Tamamının dağıtım garantili olması da önemli bir faktördür. Türkiye'nin her yerinden Nimet Abla'ya bilet çekmeye gelen müşterilerimiz var. Mektuplar atıyorlar, telefonlar açıyorlar, bilet ayırtıyorlar. Elimizden gelen tüm hizmeti vermeye çalışıyoruz. Çekilişe az süre kaldı, herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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“BİLETLERİN YÜZDE 90’I BİTMEK ÜZERE”

30 yıldır Taksim İstiklal Caddesi’nde Milli Piyango bileti sattığını söyleyen İbrahim Ünlü ise şunları söyledi:

“Bu zamana kadar birkaç defa ikramiye dağıttım. Bu sene de çılgın 400 milyon inşallah benden çıkar. Tamamı dağıtım garantili Milli Piyango'yu inşallah ben satarım. Satışlar aşırı yoğun. Biletlerin yüzde 90’ı bitmek üzere. Çeyrek bilete yoğun talep var. Ben yarıma ve tama çıkmasını istiyorum. Çünkü onları aldım. İnsanlara umut, şans dağıtıyoruz.”

İSTİKLAL CADDESİ'NDE BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Taksim İstiklal Caddesi’nde seyyar bilet satıcısı Gülcan Kaya, “24 yıldır bu işi severek yapıyorum. Bu yıl satışlar güzel gidiyor. En çok çeyrek satıyorum. Günde bazen 150 bazen 200 çeyrek satıyorum” dedi.

Yaklaşık 40 yıldır İstiklal Caddesi’nde bilet sattığını belirten Mustafa Kaya da “Dağıtım garantili olduğu için bu yıl satışlarda biraz daha yoğunluk bekliyoruz. Bilet almaya gelenler çıkarsa uçak, gemi, yat alırım diye hayaller kuruyor” şeklinde konuştu.

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“ÇIKARSA FAKİRE FUKARAYA DAĞITIRIM”

Bir tane çeyrek alıp şansını denemek isteyen kamu çalışanı Nuri Yılmaz, “Bütçeme göre bir tane aldım. Her yıl mutlaka bilet alırım. Çıkarsa hayaller çok. Çünkü miktar çok büyük. En başta bir ev sonra araba alacağım. Ardından biraz yatırım yaparım. Ondan sonra da fakire, fukaraya, çevremize, eşe, dosta dağıtırız, klasiktir bunlar… Ülkeme, milletime katma değer yaratacak yatırımlar da yapmak isterim tabii” dedi.

Bilet almak ve gezmek için Samsun’dan İstanbul’a gelen Mustafa Akbaş ise “10 tane çeyrek bilet aldım. Her yıl mutlaka alıyorum. Hayallerim; oğluma ev, araba almak. Hayatımı düzene sokmak isterim” şeklinde konuştu.

“GÖKTEN ALTIN DÜŞSE BİR TANESİ BOYNUMA GEÇMEZ”

Uşak’tan İstanbul’a gelip 20 tane çeyrek bilet alan İbrahim Demir ise “Kime çıkarsa artık, herkese bol şanslar dilerim. Herkesin parası bizim paramızdır. Özellikle fakirlere çıksın. Para nedir ki şu ölümlü dünyada. O yüzden bana çıkarsa fakirlere, eşe, dosta dağıtacağım. Ama öteki hayatımda gökten altın düşse bir tanesi benim boynuma geçmez” diye konuştu.

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“HAYALİNİ KURMAK BİLE GÜZEL”

Hüseyin Aydın da “Her yıl gelip buradan bilet alıyoruz. Bu sene 6 çeyrek aldım. Önceki aldıklarımda amortiden başka bir şey çıkmadı. Tabii bu işler nasip kısmet. Bana göre hayali bile güzel. Genelde derler ki çıkan para ile şu hayrı yapacağım… Hep öyle diyorlar. Biz de onlardan birisiyiz. Tabii ki hayır işi yapacağız” dedi.