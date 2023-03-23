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Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı

 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.

23.03.2023 - 07:22 | | ANKARA, (DHA)-
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Milli Muharip Uçakın ilk görüntüleri yayınlandı

Milli Muharip Uçakın ilk görüntüleri yayınlandı

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