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Milli Eğitim Bakanlığından Zonguldak ve İzmit’teki şiddet olaylarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki bir okulda akranları tarafından bir öğrenciye, İzmit’te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

29.12.2022 - 15:43 | | ANKARA (İHA)
Milli Eğitim Bakanlığından Zonguldak ve İzmit’teki şiddet olaylarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “Zonguldak Ereğli’deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit’te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız 'her türlü şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığından Zonguldak ve İzmit’teki şiddet olaylarıyla ilgili açıklama

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