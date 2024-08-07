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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaz tatili süresinin kısaltılacağına yönelik iddialara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

07.08.2024 - 11:27 |
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaz tatili süresinin kısaltılacağına yönelik iddialara ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

 

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaz tatili süresinin kısaltılacağına yönelik iddialara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaz tatili süresinin kısaltılacağına yönelik iddialara ilişkin açıklama