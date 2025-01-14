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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da köy okullarını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış ve programlara katılmak üzere gittiği Adıyaman’da yol güzergahında yer alan köy okullarını ziyaret etti.

14.01.2025 - 13:43 | | DHA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da köy okullarını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin Adıyaman ziyaretinde, ilk olarak İnceler Şehit Bahri Çetin İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıf kapısını çalarak içeri giren Bakan Tekin'i karşısında gören sınıf öğretmeni ve öğrenciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyamanda köy okullarını ziyaret etti

Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet etti. Ardından, 3'üncü sınıf öğrencilerinin düzenlediği 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' kapsamında Dilimizin Zenginlikleri Projesi’nde yer alan 'münazara' etkinliğini izledi. Bakan Tekin, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek, taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyamanda köy okullarını ziyaret etti

Öğretmenler de ziyaretinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti. Bakan Tekin, ardından İnceler Ortaokulu'ndaki öğrenci ve öğretmenlere sürpriz ziyarette bulundu. Sınıfları gezen Bakan Tekin, okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti, görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

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