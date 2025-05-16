Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye, OECD raporlarında örnek gösterilen bir ülke

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tacirler Eğitim Vakfı tarafından Darıca ilçesine yaptırılan Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılışı için Kocaeli’nin Darıca ilçesine geldi. Açılış programına Bakan Tekin’in yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Alaettin Tacir, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Tekin, bugüne kadar sadece hayırsever vatandaşlarımızın yaptırdığı okulların açılışlarına katıldığını belirterek, “Eğitim- öğretim yükü çok ağır bir yük, tek başına devletin altından kalkabileceği bir yük değil. O yüzden hayırseverlerimizin bize vereceği katkıları çok önemsiyoruz. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayırsever ailelerimize yaptıkları hayırlardan dolayı teşekkür etmek ve cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek üzere bütün hayırseverlerin okul açılışlarına katılıyorum. Teşekkür ediyorum Ali amca Allah razı olsun bu yükü üzerimizden alma konusunda taşın altına eline sokan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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‘TÜRKİYE ŞU ANDA OECD RAPORLARINDA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR ÜLKE’

Türkiye’nin eğitim ve öğretimde büyük bir aşama kat ettiğini ifade eden Bakan Tekin “Türkiye, şu anda OECD raporlarında örnek gösterilen bir ülke. 2002- 2003 eğitim- öğretim yılından itibaren o gün mevcut olan derslik sayısını 2 katından daha fazla artırdık. O gün o tarihte derslik başına düşen öğrenci sayısını rakamlarını şu anda bütün kademelerde 20’li rakamlara düşürmüş durumdayız. Bunu uluslararası raporlar tanımlıyorlar. Sadece fiziki kapasiteyi arttırmadık aynı zamanda teknolojik yenilikler konusunda neredeyse dersliklerin tamamında akıllı tahta diye tabir ettiğimiz etkileşimli tahta ve internet erişimi bulunan dünyadaki neredeyse tek ülke Türkiye. Sadece derslik ya da bina yapmadık aynı zamanda bu binalara internet erişiminden tutun bütün teknolojik donanımı da okullarımıza taşımış olduk. Bunu yaparken hayırseverlerimiz her daim bizimle beraber oldular onlara şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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Özel eğitim okullarıyla ilgili bilgi veren Bakan Tekin “Biz şu anda Türkiye’de özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizin bir kısmını normal okullarımızda kaynaştırma öğrencisi olarak diğer çocuklarla yani bu anlamda ihtiyacı olmayan çocuklarla birlikte eğitim verdiğimiz okullarımız ve öğrencilerimiz var. İkinci kategori ise bugün burada açışını yaptığımız gibi şu an Türkiye’de özel eğitim uygulama okulu dediğimiz 1851 tane okulumuz var. Üçüncü kategori okula erişimde sıkıntı yaşayan ve evde eğitim alması gereken çocuklarımız var, onlara da evde eğitim veriyoruz. Bir öğretmenimiz sabahleyin kalkıyor ve bu çocuğumuzun evine gidiyor evinde de ihtiyaç duyduğu eğitimi veriyor. Dördüncü kategori, evinde değil de hastanede tedavi alan bu türden çocuklarımız var onlar için de hastane sınıflarımız var, gidiyoruz hastanede eğitim veriyoruz. Beşinci kategorimiz de özel rehabilitasyon merkezlerimiz var, oralarda da eğitim alan çocukların eğitim masraflarının tamamını kamu olarak biz karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Darıca'da, orta- ağır düzeyde zihinsel yetersizliği veya orta- ağır düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan toplam 112 öğrenciye özel eğitim hizmeti verilen okulda; 58 öğretmenin görev yaptığı belirtildi.

Programda Bakan Tekin, Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Alaettin Tacir'e plaket takdim etti. Program, açılış kurdelesinin kesimiyle sona erdi.

ANAOKULU AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Tekin, özel eğitim uygulama okulu açılışının ardından aynı ilçede bir inşaat firması tarafından yaptırılan 6 derslikli 4 ve 5 yaş grubunda toplam 111 öğrencinin eğitim gördüğü Can Murat Çeliker Anaokulu açılışına katıldı. Bakan Tekin’e Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanı Muzaffer Bıyık, inşaat firması temsilcileri eşlik etti.

‘22 YILDA O GÜN SAHİP OLDUĞUMUZ DERSLİK SAYISINDAN DAHA FAZLA DERSLİK YAPILDI’

Türkiye’deki derslik ve öğrenci sayıları hakkında bilgi veren Bakan Tekin, “Rakamlar bilmediğimizde küçük geliyor. Şu an Türkiye'de yaklaşık olarak kamuda yani resmi olarak 650 binin üzerinde dersliğimiz var. Yani yaklaşık 65 binden fazla okulumuz var; yaklaşık 18 milyon öğrencimiz var. 1 milyon 100 bin civarında da öğretmenimiz var. Rakamlara böyle baktığınızda ‘Hala derslik ihtiyacımız mevcut’ dediğimizde rakamların büyüklüğünü gelin siz hesap edin. Bu kadar büyük bir yükün altından kalkmak da zor. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığından itibaren bugüne kadar geçen yaklaşık 22 yılda, o gün sahip olduğumuz derslik sayısından daha fazla derslik yapıldı. Yani o gün yaklaşık 320 bin civarında dersliğimiz varken bugün 650 binin üzerinde dersliğimiz var. Bu çok önemli bir gösterge” dedi.

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‘OKUL TALEPLERİ VAR AMA ARSA BULAMIYORUZ’

Hayırseverlere de teşekkür eden Bakan Tekin, yerel yönetimlerin önemine de değindi. Bakan Tekin, “Hayırseverler bu sürece dahil olmazlarsa adım atamayız. Bir de daha önemli bir aktör var; o da yerel yönetimlerimiz. Yerel yönetimlerimiz bize arsa üretmezse, okul inşaatı ile ilgili kolaylıklar sağlamazsa, okulu yaptıktan sonra okulla ilgili belediyenin yürütmesi gereken hizmetler konusunda destek olmazsa biz, bu işlerin altından kalkamayız. Biraz önce İstanbul’da Tuzla’daydık; orada bir okulu ziyaret ettik. Okul talepleri var ama arsa bulamıyoruz veya öğrencilerin okulun yanına spor salonu talepleri var ama arsa yok. Bu konuda bize destek olması gereken kişiler, yerel yönetimlerimiz” diye konuştu.

‘BİZ NE BELEDİYE BAŞKANLARI GÖRÜYORUZ’

Konuşmasında desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi’ne teşekkür eden Bakan Tekin, “Siz belki farkında olamayabilirsiniz ama biz ne belediye başkanları görüyoruz. Okulumuzun 10-15 dönüm arazi içerisinde 10-20 metrekare belediye payı olduğu için dava açan belediye başkanlarımız var. Okullarla ilgili bu konuda bize destek olan belediye başkanları olunca biz de doğal olarak daha hızlı hareket ediyoruz. O yüzden hem hayırseverlerimize hem de yerel yönetimlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.