Milli Ağaçlandırma Günü’nde “yeşil” rekor! Bakan Yumakllı: 14 milyon 914 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ilk olarak 2019’da kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün bu yıl 7’ncisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen ana etkinliğin yanında Türkiye’nin 81 ili 922 ilçesinde toplamda bin 390 noktada Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI: HEM FİDAN HEM KATILIMCI REKORU KIRILDI

Bakan Yumaklı, tüm ülkedeki etkinliklere katılarak yeşil vatana yeşil imza atan vatandaşlara teşekkür etti.

Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak bir yıl devam edecek kampanya başlattıklarını anımsatan Yumaklı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Yeşil Vatan Seferberliği’miz kapsamında 1 yıl boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlarla etkinliklerimiz devam edecek.” dedi.

Bu etkinliklerin en önemlisinin ise tüm vatandaşların katılımıyla 11 Kasım’da gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

“Bu alandaki rekor 2019’da 1 milyon 200 bin kişinin katılımıyla 13 milyon 800 bin fidanın toprakla buluşturulmasıydı. Bu yıl bu rekorlarımızı egale ettik. Türkiye genelinde bin 391 noktada gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerimize tam 1 milyon 280 bin 491 vatandaşımız katıldı. Bu alanlarda da 14 milyon 914 bin fidanımızı yeşil vatanımızla buluşturduk. Böylelikle hem katılımcı sayısını hem de fidan dikme rekorunu kırmış olduk. Bu anlamlı seferberliğe yediden yetmişe katkı veren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum.”

Bakan Yumaklı, “Yeşil Vatan Seferberliği”ne gösterilen bu ilginin kampanya süresince devam etmesi temennisinde bulunarak “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kampanya süresince 550 milyon olan fidan dikme hedefimizi 600 milyona çıkarmış bulunuyoruz. İnşallah ülkemiz orman sevgisi konusunda tüm dünyaya örnek olmaya devam edecek ve bu alanda yeni rekorlara imza atacaktır” ifadelerini kullandı.