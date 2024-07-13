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"Milletin Zaferi" temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma etkinlikleri düzenlenecek.

13.07.2024 - 13:40 |
"Milletin Zaferi" temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıldönümünde 252 şehit, "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliklerle anılacak.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin karşılama konseriyle başlayacak etkinliklerde Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten, Mustafa Yıldızdoğan ve Azerin de sahne alacak.

Bu yıl ayrıca ilk defa 15 Temmuz şehitlerinin anılacağı bir tiyatro anlatısı yapılacak. Anlatıda hain darbe girişiminde bir babayla-oğlunun, bir komutan ile askerinin o gece nasıl direndiği aktarılacak.

Tiyatro, "Milletimizin, Şehitlerimizin, ⁠Devletimizin Gözünden 15 Temmuz." başlıklarıyla üç bölümden oluşacak. Destansı bir anlatı olarak yazılan oyun, sade bir anlatımla, sanatçılar Burak Haktanır ve Ali Nuri Türkoğlu tarafından sergilenecek.

Oyun, hain darbe girişimi gecesinde ilk selayı okuyan Abdülkadir Şehitoğlu'nun yine alanda sela okumasıyla sona erecek.

252 şehidin tek tek ve isimlerinin okunacağı programda, bütün şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak.

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Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarıyla sona erecek.

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