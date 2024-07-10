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Mıknatıs adam bütün eşyaları kendine çekiyor, görenlere şaşıp kalıyor

Malatya'da yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin çeşitli eşyaları mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

10.07.2024 - 10:17 |
Mıknatıs adam bütün eşyaları kendine çekiyor, görenlere şaşıp kalıyor

Yazıhan ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin metali mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşırtıyor.

Milliyet'te yer alan haberde küçük yaşlarda özellikle metal cisimlerin vücudunun çeşitli noktalarına yapışmasıyla durumu fark ettiklerini kaydeden Güler, metal kaşık, bozuk para, plastik, kağıt, bakır ve alüminyumdan oluşan her türlü materyalin vücudunun bazı noktalarına yapıştığını söyledi.

Mıknatıs adam bütün eşyaları kendine çekiyor, görenlere şaşıp kalıyor

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını aktaran Mesut Güler, bu özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için de başvuruda bulunacağını kaydetti.

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