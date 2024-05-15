Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Mike Tyson Jake Paul Maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı ne zaman, dövüş kuralları neler? Mike Tyson – Jake Paul karşılaşması Netflix üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Müsabakada, dövüşçüler 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak. İşte maçın diğer detayları…

Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda?

Mike Tyson ile Jake Paul arasında gerçekleşecek boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü NFL Dallas Cowboys'ta yapılacak. Bu heyecan verici mücadele, dünya genelinde Netflix platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Mike Tyson ve Jake Paul maçının kuralları

Müsabaka, her biri 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak ve dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek.

Müsabakada, dövüşçüler 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak, bu da mücadelenin daha çekişmeli geçmesini sağlayacak.

Mike Tyson Kimdir?

Michael Gerard Tyson, 1985-2005 yılları arasında profesyonel boks kariyeri yapmış, 1987'den 1990'a kadar dünya genelinde ağır sıklet kategorisinde üst üste şampiyonluklar elde eden bir Amerikalı eski boksör. Tarihe, WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda kazanan ve bunları peş peşe birleştiren tek boksör olarak geçmiştir. Boks tarihindeki en çarpıcı figürlerden biri olarak kabul edilir.

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Jake Paul Kimdir?

Jake Paul, Pamela Ann Stepnick (evlilik öncesi soyadı Meredith) ve emlakçı Gregory Allan Paul'un oğlu olarak 17 Ocak 1997'de Cleveland, Ohio'da doğdu ve Westlake, Ohio'da çocukluğunu geçirdi. Paul, kendisi gibi İnternet ünlüsü Logan Paul’un kardeşidir. 2013 yılında Vine adlı uygulamaya videolarını yüklemeye başlayan Paul, uygulamanın kapatılmasına kadar geçen sürede 5.3 milyon takipçi elde etti.

2015 yılında Disney Channel komedi dizisi Bizaardvark'da rol almaya başladı, ancak dizinin ikinci sezonun çekimlerinin gerçekleştirildiği 2017 yılında Disney Channel, Paul ile anlaştıklarını ve Paul'un dizinin ikinci sezonunda yer almayacağını açıkladı.

Aynı sene içerisinde Paul, Team 10 adı verilen bir influencer ajansı kurdu[9] ve YouTube'a Billboard Hot 100 listesinde 91. sıraya çıkacak "It's Everyday Bro" single'ını yükledi. Single, medyada genişçe yer buldu; şarkı büyük ölçüde olumsuz eleştiriler aldı ve en çok beğenilmeme alan YouTube videolarından biri unvanına sahip oldu. İlerleyen yıllardaki YouTube kariyeri boyunca Paul'un gerçekleştirdiği eylemler çeşitli tartışmalara neden oldu.

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