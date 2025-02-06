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MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalp kapakçığı değiştirildi

06.02.2025 - 21:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalp kapakçığı değiştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, bugün mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir" denildi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

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