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MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

05.02.2025 - 22:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Liderimiz Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir" açıklamasını yaptı.

MHP’nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Liderimiz Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir. Kamuoyunun ve çok değerli camiamızın bilgilerine" denildi.

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