MHP'de yeni Başkanlık Divanı belli oldu
Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu, ilk kez bir araya gedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.
MHP’nin geçen ay yapılan olağan genel kurulunda yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle ilk toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.
Buna göre belirlenen yeni Başkanlık Divanı’ndaki isimler ise şöyle:
Edip Semih Yalçın - Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Feti Yıldız - Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Kalaycı - Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
İsmail Faruk Aksu - Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
İsmail Özdemir - Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mevlüt Karakaya - Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
İlyas Topsakal - Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
İzzet Ulvi Yönter - Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sadir Durmaz - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Selim Yurdakul - Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yaşar Yıldırım - Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Zuhal Topçu - Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
İsmet Büyükataman - Genel Sekreter
Vahit Kayırıcı - Genel Sekreter Yardımcısı
Tamer Osmanağaoğlu - Genel Sekreter Yardımcısı
Başkanlık Divanı’nın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.