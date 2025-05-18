GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMHP lideri Devlet Bahçeli: PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir
HaberlerGündem Haberleri MHP lideri Devlet Bahçeli: PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir

MHP lideri Devlet Bahçeli: PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir

18.05.2025 - 17:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

MHP lideri Devlet Bahçeli: PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklamasında, "Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir

Terörsüz Türkiye, hukukunun üstünlüğünü esas alan eşit hak ve yükümlülüklerin egemen olduğu kapsayıcı, kucaklayıcı, demokrasisini güçlendirmiş bir Türkiye'dir.

Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir.

 

Güncel Haberler

Adana'nın gerçeği başlıyor! Tarih verildi, asfalt bile eriyecek
#Gündem

Adana'nın gerçeği başlıyor! Tarih verildi, asfalt bile eriyecek

MHP lideri Devlet Bahçeli: PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir
#Gündem

MHP lideri Devlet Bahçeli: PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş Erzurum'da yaralı olarak görüldü
#Gündem

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş Erzurum'da yaralı olarak görüldü