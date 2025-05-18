MHP lideri Devlet Bahçeli: PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir

Terörsüz Türkiye, hukukunun üstünlüğünü esas alan eşit hak ve yükümlülüklerin egemen olduğu kapsayıcı, kucaklayıcı, demokrasisini güçlendirmiş bir Türkiye'dir.

Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir.