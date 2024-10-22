MHP lideri Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den yanıt: Barış için inisiyatife hazırız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında 'Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.' çağrısında bulundu. Bu çağrıya DEM Parti'den yanıt geldi. Yapılan açıklamada "Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" ifadeleri denildi.
CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin çağrısına gelen cevabı şu sözlerle anlattı:
Bu çağrı sonrası DEM Parti'den yapılacak açıklama merak ediliyordu. Bahçeli'nin konuşmasından sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın konuşma metni değişti. Hatimoğlulları, "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır." dedi. "Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" ifadelerini kullandı. "Orta Doğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında olan Öcalan'dır." ifadelerini kullandı. Hatimoğlulları devamında "Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Vakit geçmeden adım atılmalıdır." dedi.
Hatimoğlulları "Hatimoğlulları, Kürt sorununun barışçıl yollarla çözümü için Öcalan'ın üzerindeki tecritin kalkması, kendisinin çıkması gerekir" ifadelerini kullandı. dedi.