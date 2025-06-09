GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMHP lideri Bahçeli'den Ferdi Zeyrek için taziye mesajı
HaberlerGündem Haberleri MHP lideri Bahçeli'den Ferdi Zeyrek için taziye mesajı

MHP lideri Bahçeli'den Ferdi Zeyrek için taziye mesajı

09.06.2025 - 18:12Güncellenme Tarihi:
MHP lideri Bahçeli'den Ferdi Zeyrek için taziye mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, hayatı kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, hayatı kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajında bulundu. 

Bahçeli, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

 

Güncel Haberler

Kurban Bayramı tatili bitti, dönüş çilesi başladı! Yollarda kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu
#Gündem

Kurban Bayramı tatili bitti, dönüş çilesi başladı! Yollarda kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu

Siyasilerden Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajları
#Gündem

Siyasilerden Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı