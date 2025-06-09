MHP lideri Bahçeli'den Ferdi Zeyrek için taziye mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, hayatı kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajında bulundu.

Bahçeli, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.