MHP Lideri Bahçeli: Zayıf anımızı kollayan hüsrana uğrar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda konuşma yaptı. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'mızın düzenlediği ve 2 gün boyunca sürecek olan programa hoş geldiniz. Alanlarında uzman arkadaşlarımızın anlaşılır ve sade bir dille sunumlarıyla ufkumuz genişleyecektir. Sizlere her bakışımda, henüz söylenmemiş şiirlerin şairlerini, henüz duyulmamış nağmelerin bestekarlarını görüyor ve iftihar ediyorum.

Türk gençliği istikbal beyannamemizdir. Milliyetçi ülkücü gençlik ise ölü toprağı silkeleyip atan serdengeçti yüreğidir.

Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eser olacaktır. Birlik bütünlüğünüzü zaafa uğratmayınız. Ülkü Ocakları'nda yetişmiş birisi olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır. Ülkü Ocaklar Türk milletinin aşılamayacak hisarı, teslim alınamayacak kahramanlık timsalidir. Türk milletinin aşılamayacak hisarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır.

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İç ve dış mihrakları her mevzide karşılayan, alayının uykularının kaçıran Ülkü Ocaklarıdır. Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Bedelse bedelini seve seve ödedik. Millete hizmet yegane hedefimizdir.

Sizlerin mücadelesi Yunus'un sözleri gibi dilden dile söylenecek. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. 'Zirveye yılanlar da çıkar, kartallar da. Biri sürünerek gelir, diğeri süzülerek.' Mumya zihniyetlerin hedeflerinizi karartmasına müsaade etmeyin. Sizler geleceksiniz, gelecek sizlerle gelecek. Çalışmayı bir hayat felsefesi gördüğünüz sürece aşamayacağınız hiçbir hedef kalmayacaktır.