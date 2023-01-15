MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı seçimlere tam manasıyla hazırdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İki gün süresince iç ve dış siyasi gelişmeler ele alındı. Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerine tam manasıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır. Lider ülke Türkiye'ye mutlaka ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın milli siyaseti ile umutları dirilteceğiz. Zorluklara teslim olmayacağız.

DURUŞUMUZ DEĞİŞMEYECEK

MHP sabırlı ve sağduyulu tutumuyla birliğini çelikleştirmiş dava insanlarıyla her mücadeleye hazırlıklıdır. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız ve yorulmayacağız. Yoldan da çıkmayacak, adım adım 2023 hedeflerine Cumhur İttifakı ile yürüyeceğiz. Bu ittifak Türk Milletinin özü ve özgüvenidir. 7 düvel üzerimize gelse de duruşumuz değişmeyecek.

MİLLİ GELİRİMİZİ ARTIRACAĞIZ

2023'e milli birlik ve kardeşliğin mührünü vuracağız. Gelir dağılımında adaleti sağlayacağız, milli gelirimizi artıracağız. Hep birlikte Türkiye olduğumuzu ilan edeceğiz.

TÜRKİYE'NİN KAYBEDECEK BİR SANİYESİ YOK

Seçimler için geri sayım başladı. Önümüzdeki bahar mevsimi seçim mevsimidir. Verilecek her oy Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır. Milletimizin bozgunculara, talancılara siyasi devşirmelere itibar etmeyeceğine dair inancımız tamdır. Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Sızlanarak, dövünerek hiçbir şey yapamayız. Türkiye artık feleğin çemberini kırmıştır. İstikrarlı yükseliş kararlılıkla devam etmelidir. 2023 seçimlerinde Türk milletinin bekası sınanacaktır. Tüm dünya adeta nefesini tutmuş 2023 seçimlerine kilitlenmiştir.

Seçimler için geri sayım başladı. Önümüzdeki bahar mevsimi seçim ve sandık mevsimidir. Verilecek her oy Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır. Milletimizin bozgunculara, talancılara siyasi devşirmelere itibar etmeyeceğine dair inancımız tamdır. Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Sızlanarak, dövünerek hiçbir şey yapamayız. Türkiye artık feleğin çemberini kırmıştır. İstikrarlı yükseliş kararlılıkla devam etmelidir. 2023 seçimlerinde Türk milletinin bekası sınanacaktır. Tüm dünya adeta nefesini tutmuş 2023 seçimlerine kilitlenmiştir.

ÇAPSIZ TARTIŞMALAR SONA ERDİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün aksaklık ve anormalliklerini telafi etmiştir. Kuvvetler ayrımı netleşmiş. Davul kimin boynunda ise tokmak da onun eline verilmiştir. Böylelikle devletteki yetki karmaşası, çapsız tartışmalar sona ermiştir.

TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Zillet İttifakı'nın yapabildiği şey yeni sistem muhalifliğidir. Yatıp kalkıp Cumhurbaşkanlığı sistemini suçluyorlar. Toplanıyor, dağılıyor sisteme iftira atıyorlar. Bilmiyorlar ki Türkiye eski Türkiye değildir. Aziz milletimiz bu sisteme alışmıştır. Bunların geçim kapısı hamasettir.

BİR NEVİ KONSEY YAPILANMASI

6'lı masa darmadağındır, her parti kendi çıkarının peşine düşmüştür. Cunta rejimlerini aratmayacak bir nevi konsey yapılanmasıdır. 6'lı masaya bağlanmış bir cumhurbaşkanı hürriyetinin arzu ve arayışı deşifre edilmiştir.

VAATLERİ KRİZDİR

Serok Ahmet "Altılı masanın cumhurbaşkanı bizi dinlemezse kriz olur ve yeniden seçime gideriz" demekle zillet ittifakının zehrini kusmuştur. Buradan bir demokrasi, istikrar ve hizmet aşkı çıkmayacağını söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Vaatleri krizdir. Konsorsiyum halinde ülke yönetmektir. Masa şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır. Projemiz, planımız budur diyemiyorlar. Kriz ibrazı yapıyorlar.