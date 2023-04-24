MHP lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘açık hava toplantıları’ çerçevesinde Kastamonu’da vatandaşlara seslendi. Kastamonu il merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Bahçeli, Türkiye’nin 2018 yılından beri çok sayıda afetle mücadele ettiğini belirterek, hiçbir felakete boyun eğmediklerini belirterek, “Ülkemizin zora girmesine bıyık altı gülenlere, bu suretle ganimet avcılığına heves edenlere fırsat vermedik. Siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz yolu gözleyenleri bu çerçevede ayin yapanları hayal kırıklığına uğrattık. Bilhassa 11 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Bartın, Sinop ve Kastamonu’nun da bulunduğu Batı Karadeniz’de aşırı yağışlar hayatın olağan akışını çok olumsuz etkilemiş, 100’e yakın vatandaşımız da hayatını kaybetmişti. Kastamonu’nun bazı ilçelerinde sel ve su taşkınlarının acıklı ve ağır sonuçları görülmüştü. Elbette son asrın en büyük felaketlerinden birisini de 6 Şubat 2023 tarihinde milletçe yaşadık. Pazarcık ve Elbistan merkezli ikiz depremde 50 bin 500 kardeşimiz ebediyete intikal etti,

110 bine yakın kardeşimiz de yaralandı. Hakikaten ülkemiz çetin imtihanlardan geçti. Ancak, hiçbir felakete teslim olmadık, hepsinin yaralarını el birliği ile sardık, sarıyoruz. Buna da devam edeceğiz. Yıkılanın yerine de çok daha sağlamını yapacağız, yananın yerine çok daha güzelini dikeceğiz. Eksilenin yerine daha iyisini koyacağız. Allah’ın izniyle de tarihi yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Deprem, yangın, hastalık, sel ve su taşkınlarında hayatlarını kaybetmiş kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. İnanıyorum k, Cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü ve muktedir devleti hep birlikte ihya edeceğiz. Devletin gücü, milletin feraseti ile her engeli birlikte aşacağız. Bugüne istikrar, yarına huzur diyerek hep birlikte başaracağız. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşayacağız. Yeni hayatı yeni Türkiye’de hep birlikte kuracağız. Bizim anlayışımızda önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi ile devlet ve milletiyle, her şeyden önce Türkiye kavrayışı hakimdir. 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin üzerinden 2 ay 18 gün geçmiştir. Bu süre zarfında dünyada çok nadir görülecek bir seferberlik ruhuyla felaketin derin izleri hızla silinmiştir. Depreme dayanıklı konutların temelleri atılmış, 319 bini 1 yılda bitirilmek üzere, 650 bin güvenli konut yapılarak hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslimi planlanmıştır. Deprem bölgesinde ilk etapta 105 binden fazla konutun yapım süresi de başlamıştır. Bu tablo büyük bir diriliş hamlesidir. Bu gelişme Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyetinin müstesna gücüne işarettir. İmanın olduğu yerde imkan da vardır ve ortadır. İmkansız diye bir şey yoktur. Hayatını kaybetmiş kardeşlerimizi geri getiremesek de onların hatıralarına saygı duymamız, geride bıraktıkları yakınlarını ve ailelerini kutlu bir emanet gibi görüp, onların acil ihtiyaçlarını karşılamamız mümkün ve mukattardır” dedi.

“14 Mayıs’tan sonra eser ve hizmet siyaseti kesintiye uğramamalıdır”

14 Mayıs seçimlerinde hizmetlerin kesintiye uğratılmaması gerektiğini kaydeden Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın özü sağlamdır, sözü senettir, duruşu yerli ve millidir. Biz başkalarına benzemeyiz, başkaları gibi yerimizde saymayız, boşa sallayıp dolu tutmanın peşinden hiç koşmayız. Yaptık mı adam gibi yapar, millerimiz ne söylerse onu söyler, onu savunuruz. Çünkü, tarafımız Türkiye’dir, tarafımız mazlum gönüllerdir. Geçtiğimiz Cumartesi günü inşası projelendirilen 143 bin köy evinden bir kısmının tamamlanmasına Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte memnuniyet ile şahit olduk. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı biten köy evlerinin teslim töreninde umut dolu geleceğimizin aydınlığını gördük. Sözümüz sözdür, hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız. Bugüne kadar her vaadimizi yaptığımız gibi, her sözümüzü tuttuk. Hiçbir insanımıza sırt çevirmedik, bundan sonra da çevirmeyeceğiz. Türkiye’nin önü açıktır, istikbal Türk milletinindir. 14 Mayıs’tan sonra eser ve hizmet siyaseti kesintiye uğramamalıdır. Ülkemiz bir yol kazasına mahkum olmamalıdır. Yazılan dış menşeyli karanlık senaryoda figüranlığa talip olan zillet partilerine Kastamonu’dan çığ gibi bir tepki gelmelidir. Şu sorularıma okkalı bir cevap veriniz. Sel ve su taşkınlarını istismar edenleri, 14 Mayıs’ta şaşkına çevirecek misiniz, depremden siyasi rant düşü kuranlara haddini bildirecek misiniz, ‘nerede bu devlet’ diye maksadi ve marazi soru soranlara dünyanın kaç bucak olduğunu öğretecek misiniz” diye konuştu.

“Tek eksik fiili işgalin olmamasıdır. Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir, etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur”

Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek konuşmalarını sürdüren Devlet Bahçeli,“Bugün istenen başımız değil midir, bugün istenen boynumuz değil midir, bugün istenen hayatımız, milletimiz ve devletimiz değil midir” sorusunu sorarak konuşmasını sürdüren Bahçeli, “Bozgunculuk bugün de vardır, bölücülük bugün de misliyle tedavüldedir. Hatta dünkü gaflet, dünkü delalet, dünkü ihanet bir fazlasıyla bugüne yansımıştır. Tek eksik fiili işgalin olmamasıdır. Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir, etnik ve mezhep çatışmacılığına soyunmuştur. Zira sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizden provakasyon yılanına sarılmıştır. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmüştür. Terörist Demirtaş’ı, Soroscu Kavala’yı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır. PKK ile müzakere ve mütareke Kılıçdaroğlu’nun gündemindedir. HDP’nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu ile yan yanadır. Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracağını, terörle mücadeleyi durduracağını, Türk askerini Irak ve Suriye’den çekeceğini açıklayan içişgal cephesi Kılıçdaroğlu ile emel ve eylem birlikteliği içerisindedir. Zillet ittifakı İHA’lardan, SİHA’lardan, diğer yerli ve milli savunma ürünlerinden rahatsızdır. Diyorlar ki ’14 Mayıs’tan sonra ABD’yi memnun edeceğiz, Rusya’ya da NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız. S400 hava sisteminin tehlikelerini bertaraf edeceğiz.’ Yani egemenlik haklarımızı, devletin onurunu ayağa düşüreceklerini vaat ediyorlar. Temiz para bulduk yalanıyla aldatıyorlar. Meğer uyuşturucu tacirlerinden tutun da tefecilere kadar düşüp kalkmadıkları mihrap kalmamış. Ortada ne para var, ne de parayı aklından geçiren. Hep yalan, tam yalan, sürekli yalan. Olay budur Ne kadar histerik tip varsa, ne kadar güvenlik tehdidi ve kanun kaçağı zihniyet görülüyorsa CHP'nin, İYİ Parti’nin ve diğerlerinin dibindedir” ifadelerini kullandı.

“Cumhur, onuruna ne kadar düşkün olduğunu 14 Mayıs’ta gösterecektir”

“14 Mayıs Türkiye’mizin bir kırılma ve kavşak noktasıdır diyerek sözlerini sürdüren Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sizler vereceğiniz oylarla Türk ve Türkiye Yüzyılının sayfalarını açacaksınız. Sizler vereceğiniz her oyla istikrar ve istiklalimizi parlak bir istikbale taşıyacaksınız. Tekrar soruyorum, vereceğiniz evet cevabınızın dosta güven, düşmana da korku salmasını istiyorum. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine hazır mısınız demokrasi ve vatandaşlık görevinizi bihakkın yerine getirmek için sandığa gidecek misiniz, sandığın başında doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek misiniz, milli haysiyetimize, milli huzurumuza, milli haklarımıza, ezcümle milli varlığımıza destek verecek misiniz? Bunları yaparken, önünüze gelen oy pusulasına bakıp, elinize aldığınız mührü bir yanda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, diğer yanda da Milliyetçi Hareket Partisi’ne vuracak mısınız? Biz Kastamonu’yu çok seviyoruz. Biz Kastamonu’dan her zaman razıyız. Şayet Kastamonulular da bizden razıysa, bu sefer tamam diyorlarsa, bu defa önümüzü açıyorlarsa, milletvekili adaylarımızı TBMM’ne göndermeleri artık kaçınılmaz hale gelecektir, nitekim sizlerden yegâne dileğim de budur. Cumhur, onuruna ne kadar düşkün olduğunu 14 Mayıs’ta gösterecektir.”

“Türkiye’yle hesabı olan kim varsa CHP’ye yoldaş, İYİ Parti’ye yandaştır”

Millet İttifakı’na eleştirilerde bulunan Bahçeli, Milli Mücadele’nin mükafatı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü cumhurun zaferiyle perçinlenecektir. Diyorum ki, devlet ve milletiyle, her şeyden önce Türkiye. Ne yapacaksak birlikte yapacağız. Neyi başaracaksak el ele vererek başaracağız. Emperyalizme esir düşmüş siyasetçiler bir masaya oturmuşlar ve karşımıza geçmişlerdir. Bunlar kimliğini kaybetmişler. Bunlar kökünden kopmuşlar. Bu yüzden zelil olup batmışlar, zillet olup çakılmışlar. Türkiye’yle hesabı olan kim varsa CHP’ye yoldaş, İYİ Parti’ye yandaştır. Terör örgütlerine bakınız, hepsi birden zillet ittifakının kanlı paydaşıdır. Yeminli Türkiye düşmanları zillet ittifakıyla sırdaştır. Hiç abartısız ifade etmek gerekirse, tehlike büyük, tehdit yakındır. Türkiye Cumhuriyeti’ne pusu kuranların eşkâli bellidir. Medeniyet ve milletler mücadelesinde kaybetmemizi planlayanların alayı bilinmektedir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bayraksızların umududur.Bu zat Türkiye’yi içeriden teslim almak için görevlendirilen yabancı komiseridir.PKK, Kılıçdaroğlu’nun destekçisidir. FETÖ, Kılıçdaroğlu’nun can beraberidir. Kapitülasyon özlemi çekenler, İMF yolu gözleyenler, küresel soygun çeteleri, faizciler, rantçılar, karanlık lobiler, Türk ve İslam muhalifleri Kılıçdaroğlu’nu kafese almışlar, kuklaya dönüştürmüşlerdir. 7+2 formatlı masa kumar masasıdır. Bunu bizzat İYİ Parti’nin başkanı itiraf etmiştir. Sonra dönüp masadan strateji gereği kalktıklarını söylemişlerdir. Neymiş, kazanamayacak adaylarını kazandırmak için bir oyun oynamışlar. Bunlar kumpasçı, bunlar düzenci, bunlar dümenci, bunlar dubaracı, bunlar güvensizdir ve bu zillet ittifakına Türkiye emanet edilemeyecektir. 12 ay 21 günde yaptıkları 13 toplantının sonunda buldukları aday ise kumar masasının icazetli ve rehinli adayıdır” diye konuştu.

“Yazıklar olsun diyorum, korsan ve kanunsuz mitingler yapan belediye başkanlarını oy veren vatandaşlarımıza havale ediyorum”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da eleştiren Bahçeli, “19 Nisan 2023 tarihinde İstanbul’u yüz üstü bırakarak Kastamonu’ya gelen ve burada bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs’ta bir rejim değişikliği olacağını iddia etmiş. Dünyanın en büyük Türk kentine ihanet eden şahıs rejim nedir, sistem nedir daha bunu bilmeden, bilse de asıl anlamından saptırarak korkunç bir bühtana tevessül etmiştir. Yazıklar olsun diyorum, korsan ve kanunsuz mitingler yapan belediye başkanlarını oy veren vatandaşlarımıza havale ediyor, bunların ahlaken koltuklarından düştüklerini buradan açıklıyorum. Türkiye Cumhuriyeti milli, demokratik, sosyal ve üniter bir hukuk devletidir. Rejimin adı 29 Ekim 1923 tarihinde konulmuştur. Türkiye’nin yönetim yapısı da 9 Temmuz 2018’den itibaren resmen uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılıyla yeni yüzyılın muktedir ve muzaffer dönemleri arasında sapasağlam köprüdür. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçmek isteyen zillet ittifakı, istikrarsızlığa, koalisyonlara, siyasi kutuplaşmalara, kesintisiz kavga ve kargaşa dönemlerine pişkince geri dönmeyi hedeflemektedir. Fakat Kastamonu buna izin vermeyecektir. Türk milleti zemzem diye servis edilen bu zehri içmeyecektir. Geleceğin parlak sayfaları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle yazılacaktır. Lider Ülke Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tecelli edecektir” diye konuştu.