MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Filiz Akın için başsağlığı mesajı
22.03.2025 - 22:08Güncellenme Tarihi:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün vefat eden Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Türk sinemasının mümtaz ve müstesna ismi, dört yapraklı yoncadan birisi olan değerli sanatçımız Sayın Filiz Akın'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhume Akın'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."