MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bileklerini sandıkta bükeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İki hafta sonra yapılacak genel seçimlerin ülkemizin dirliğine, insanımızın huzur ve refahına kalıcı sonuçlar getirmesini diliyorum. Seçimlerin sağ duyu içinde gerçekleşmesini diliyorum.

Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp açılacaktır. Karar anı gelip çattığında Türk milleti mührü eline aldığında PKK, FETÖ destekçilerini gören olmayacaktır.

Karabük’te bu evetler bölücülerin korkulu rüyasıdır. 14 Mayıs’tan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. Yarısına geçeceğiz. Terör bitirmiş, enflasyonu düşürmüş, üretim, yatırım seferberliği ile yükselmiş Türkiye geleceğine hep beraber ulaşacağız. Türkiye, umutlar, huzur, milli birlik ve dayanışma hisarımızı güçlendireceğiz.

HEDEFİMİZ GELECEĞİN KÜRESEL GÜCÜ TÜRKİYE’Yİ İNŞA ETMEKTİR

Varsın birileri iftira ve yalan rüzgarından medet umsun, hiç fark etmez hevesleri beyhudedir. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz.

Karşımıza çıkartılan engelleri kararlılıkla aşıyoruz. Nereye geliyorsunuz? Kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz? Biz bir yere gitmeyi düşünmüyoruz.

MHP, Türkiye’yi hep birlikte lider ülke yapma amacındadır. Artık darbe, demokrasi dışı arayışlardan, kirli hesaplardan iz bırakılmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bağlanan umutlar israf edilmemiştir. Hedefimiz geleceğin küresel gücü Türkiye’yi inşa etmektir.

PARLAMENTER SİTEM UMUTSUZLUK, KRİZ, SİYASİ ANLAŞMAZLIK DEMEKTİR

Statüko özlemi çekenler hayal kırıklığı içindedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kazanan Türkiye olmuştur. Uzlaşma kültürünün siyasette hakim olmasını sağladı.

Kılıçdaroğlu’nun tek söylediği parlamenter sisteme geçmek. Parlamenter sitem umutsuzluk, kriz, siyasi anlaşmazlık demektir. Zillet ittifakı zalimlerin oyun uşağıdır. Rurva atıdır. Bunlarda gelecek yoktur. Bunların sonu, sonucu yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile siyasi istikrar kurumsallaşmıştır. Zillet İttifakı solmuş sayfayı aralamanın peşinde.

2023 ile birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönemine geçilmiş olacak. Ağızlarından düşürmedikleri parlamenter sistem siyasi istikrarsızlık yıllarına özlemdir. Parlamenter sistem miadını doldurmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hızlı karar almayı sağlamıştır.

Evetleriniz 14 Mayıs'ın zafer müjdesidir. Sefer bizden, zafer Allah'tandır.

Atatürk’ün sadece CHP’nin kuruluş yılları ile ilişkisi kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz ulaştıracağız. İlhamımız yaşanmış Türk asırları ve ecdadımızdır. Cumhuriyet bedava kazanılmamıştır, iş birlikçi kalpazanlara bırakılmayacaktır. Cumhuriyete düşmanlık cumhura düşmanlıktır.

Teröristleri yanına alanlar bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin tercihidir. Tavrımız nettir.