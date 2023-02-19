MHP, 'Deprem Felaketini İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Kurulu' kurdu

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'yi derinden sarstığını ancak devlet kurumlarının hızla harekete geçip milletle kenetlenerek felaketin mümkün olan en az kayıp ve zararla atlatılması için yoğun çaba içine girdiğini belirtti.

MHP'nin de depremden etkilenen 11 ilde yaraların sarılması için ilk günden başlayarak kolları sıvadığını, teşkilat ve imkanlarını seferber ettiğini kaydeden Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyet görevlendirilmiştir. Çok sayıda teşkilat mensubumuzla birlikte Ülkü Ocaklarına mensup genç dava arkadaşlarımız da depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda ayrıca bundan sonra depremden etkilenen vatandaşlarımızla ilgili atılması gereken adımlara ve yapılması gereken çalışmalara katkıda bulunmak üzere, MHP MYK Üyesi Psikolojik Danışman Prof. Dr. Cengiz Şahin başkanlığında '6 Şubat 2023 tarihli Yüzyılın Deprem Felaketini İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Kurulu' oluşturulmuştur. Kurul çalışmalarını ilgili bakanlıklar, 11 ilimizin valilikleri, AFAD ve Kızılay ile koordinasyon içinde yürütecektir" dedi.



Yalçın, kurulun yapacağı çalışmalarla ilgili de, "Söz konusu kurul; depremden etkilenen vatandaşlarımızın zaruri ve temel ihtiyaçlarının karşılanması, başka illere göç eden depremden etkilenen vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin yerine getirilmesi, barınma ve yerleştirme ihtiyaçlarının karşılanması, çocuklar ve gençlerin aksayan eğimlerini ikmal etmelerinin temini, depremden etkilenen vatandaşlarımızın hukuki problemlerine çözüm bulunması, devlet kurumlarında görev yapan veya serbest çalışan depremden etkilenen vatandaşlarımızın rehabilitasyonu, depremden etkilenen vatandaşlarımıza psikolojik destek sağlanması gibi konulara odaklanan yetkili kurumlarımızın çalışmalarına katkıda bulunacaktır. Bu sebeple Deprem Felaketini İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Kurulu bünyesinde; hükümet/merkezi yönetim, belediye/şehir planlaması, mühendislik, müteahhitlik, ekonomi, hukuk, sigorta, sağlık, eğitim, sosyoloji, psikoloji, tarih, sivil toplum kuruluşları, din hizmetleri gibi başlıklar altında komisyonlar kurulacaktır" ifadelerini kullandı.