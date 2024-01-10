MHP belediye başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." dedi.

Buna göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan olurken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da Cengiz Ergün olarak açıklandı.

MHP'nin 12 il ve adaylar şöyle