Düzce hava durumu: Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü sağanak ve sel uyarısı! 13 Temmuz düzce haftalık tahmin

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Düzce hava durumu tahminleri, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Düzce'de bugün hafif geçişlerle başlayacak olan yağışlar, hafta genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dönecek. MGM, ani su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı Düzcelileri kritik bir dille uyardı. Peki, Düzce'de bugün hava nasıl olacak? Düzce'ye kuvvetli yağmur ne zaman gelecek? İşte 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saatlik ve Düzce haftalık hava durumu detayları...

DÜZCE'DE BUGÜN HAVA NASIL? (13 TEMMUZ 2026 SAATLİK TAHMİN)

Düzce genelinde bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, sıcaklıklar 27°C civarında seyrediyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:

Öğle (12:00 - 15:00): Sıcaklıklar 26°C - 27°C seviyelerinde kalacak, parçalı bulutlu bir gökyüzü görülecek.

Akşamüstü (16:00 - 18:00): Bulutluluk artarken, %20 olasılıkla yer yer hafif yağmur geçişleri etkili olabilir. Dışarı çıkacakların tedbirli olmasında fayda var.

Gece (21:00 ve sonrası): Yağış kenti terk edecek; hava 21°C - 22°C civarına düşerek az bulutlu ve açık bir hal alacak.

DİKKAT! SALI GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Düzce'de asıl hava değişimi salı gününden itibaren başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı günü bölgede gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışla birlikte sıcaklıkların aniden düşmesi beklenirken; ani su baskını, sel ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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DÜZCE HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ (14 - 18 TEMMUZ)

Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar yeniden yükselişe geçse de Düzce'yi dengesiz bir hava dalgası bekliyor. İşte Düzce için 5 günlük hava raporu:

14 Temmuz Salı: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı ⛈️ | En Yüksek: 24°C | En Düşük: 16°C

15 Temmuz Çarşamba: Açık ve Güneşli ☀️ | En Yüksek: 27°C | En Düşük: 16°C

16 Temmuz Perşembe: Çoğunlukla Güneşli 🌤️ | En Yüksek: 28°C | En Düşük: 17°C

17 Temmuz Cuma: Hafif Yağmurlu 🌦️ | En Yüksek: 28°C | En Düşük: 18°C

18 Temmuz Cumartesi: Yer Yer Gök Gürültülü Sağanak ⛈️ | En Yüksek: 29°C | En Düşük: 18°C