MGM'den flaş uyarı: Deprem bölgesindeki kuvvetli yağışlara dikkat!
Meteoroloji'den deprem bölgesinde hava durumuna ilişkin açıklama geldi. Yarın deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar akşam saatlerinden sonra etkisini artıracak. İşte MGM'nin açıklaması...
23.03.2023 - 16:33 |
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama: Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi (25.03.2023) günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.