GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMGM uyarısı sonrası Bodrum'da fırtına: 10 tekne karaya oturdu
HaberlerGündem Haberleri MGM uyarısı sonrası Bodrum'da fırtına: 10 tekne karaya oturdu

MGM uyarısı sonrası Bodrum'da fırtına: 10 tekne karaya oturdu

16.05.2025 - 15:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

MGM uyarısı sonrası Bodrum'da fırtına: 10 tekne karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle 10 tekne sürüklenip karaya oturdu, İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yapıldı.

Öğle saatlerinden itibaren Bodrum'un güney bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı 100 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle Bodrum'da yaşam olumsuz etkilendi. Kumbahçe, Gümbet, Gümüşlük koylarında 10 tekne sürüklenip, karaya oturdu. Tonozdan ayrılan motoryatlar denizde sürüklenirken, mürettebat zor anlar yaşadı. Gümbet Mahallesi'nde ağaç devrildi, sahildeki plaj işletmelerinin şemsiye ve minderleri sürüklendi.

Öte yandan yapılması planlanan İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

    Güncel Haberler

    Konya'daki 5.2'lik depremin hasar bilançosu ortaya çıktı
    #Gündem

    Konya'daki 5.2'lik depremin hasar bilançosu ortaya çıktı

    İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'dan esir takas anlaşması
    #Dünya

    İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'dan esir takas anlaşması

    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Meloni'yi kırmızı Halıda diz çökerek karşıladı
    #Dünya

    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Meloni'yi kırmızı Halıda diz çökerek karşıladı