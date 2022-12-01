MGK sonrası flaş mesaj: Hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade edilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan 6 maddelik bildiride "Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bildiride "PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize, bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir. Yüce milletimizi ve eşsiz ülkemizi savunmak maksadıyla güney sınırlarımızda icra edilen operasyonların tek hedef terör örgütleridir' dendi.

Bildiride "Yurt içinde ve yurt dışında, azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bildiride "Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması faaliyetlerine son vermesini beklediğimiz vurgulanmıştır." denildi.