Mezuniyette kıyafet krizi! Bakan Tekin: Gerekli işlem yapılacak

Tören öncesinde, okulun oluşturduğu ‘Mezuniyet Komisyonu’ tarafından velilere, ‘Veli izin onay formu’ gönderildi.

“Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon kolsuz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz” gibi maddelerin yer aldığı formları velilerin imzamaları istendi.

Tören günü bazı öğrencilerin kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmamalarına aileleri tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesiyle bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da okula geldi. Doğan, veliler ve öğrencilerle konuştuktan sonra tüm öğrencileri içeri alarak, mezuniyet törenine katılmalarına izin verdi.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle; Olayın başlangıç noktasında salonun büyüklüğüne göre bir kontenjan belirleniyor. Listede sayıya göre bir kapasite var. Listede ismi olmayan öğrenciler gelmek isteyince öğretmen arkadaşlarımız listedeki isme göre öğrenci alabiliriz diyor. Olay böyle başlıyor. Ardından ilçe milli eğitim müdürümüz geliyor. Geldikten sonra sorunu çözüyor.

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Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Biz Bakanlık olarak gereken incelemeleri yapacağız. Yeterince mevzunun detayı araştırılmadan birileri kamuoyu nezdinde öğretmen arkadaşlarımızı linç ediyorlar. İnşallah bu tür olayları tekrar yaşamayız.