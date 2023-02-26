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Felaketten geriye bunlar kaldı! Mezar başlarında oyuncaklar, kıyafetler ve özel eşyalar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayatını kaybeden birçok kişinin defnedildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’ndaki tablo duygulandırıyor. Neredeyse her kabirde hayatını kaybedenlerin eşyaları ve çocukların oyuncakları bulunurken, yakınları ise mezar başlarında gözyaşı döküyor.

26.02.2023 - 16:23 | | DHA
Felaketten geriye bunlar kaldı! Mezar başlarında oyuncaklar, kıyafetler ve özel eşyalar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana’da mezarlıklardaki acı tablo yürek burktu. Çevre illerden gelen birçok cenazenin de defnedildiği merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’nda yakınlarını kaybedenler mezar başlarında uzun süre gözyaşı döktü. Hayatını kaybedenlerin mezarlarına onlara ait eşyalar ve fotoğraflar bırakıldı. Depremde ölen çocukların mezarlarının başına bırakılan oyuncak ve kıyafetler ise geride kalanların üzüntüsünü gözler önüne serdi.

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Felaketten geriye bunlar kaldı Mezar başlarında oyuncaklar, kıyafetler ve özel eşyalar

‘KARDEŞİM GELMEKTEN VAZGEÇİNCE ÖLDÜ’

Kardeşi Erol Akgül’ün Kahramanmaraş’ta kaldığı otelin depremde yıkılması sonucu hayatını kaybettiğini ve 9 Şubat günü Adana’ya defnettiklerini söyleyen Ali Akgül, kardeşinin mezarı başında gözyaşı döktü. Depremin olduğu gece kardeşinin Adana’ya döneceğini fakat vazgeçip 6 Şubat sabahı gelmeye karar verdiğini belirten Akgül, “Kardeşim gelmekten vazgeçince otelde öldü. Depreme otelde yakalandı. Akşam gelecekti ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Milletimiz sağ olsun. Çok büyük acı tarifi yok. İki canımızı verdik. Dayımın oğlu da öldü. Sürekli mezarına geliyorum. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin” dedi.

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Felaketten geriye bunlar kaldı Mezar başlarında oyuncaklar, kıyafetler ve özel eşyalar

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