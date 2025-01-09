Mevsimler iç içe girdi! Yaz meyvesiydi, bir ilimizde kışın meyve verdi

Olay, Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Hava sıcaklığının son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından incir ağacı Ocak ayında yapraklarını dökmesine rağmen yeniden meyve verdi.

Normalde Ağustos ayında meyve vermeye başlayan incir ağacı görenleri şaşırtıyor.

İNCİRİN FAYDALARI

Lif, potasyum ve antioksidan içeren incir, bağışıklığı güçlendirir, hücre yenilenmesine de yardımcı olur, kabızlık gibi sindirim sorunlarına iyi gelir, kalp sağlığını korur, insülin ve kan basıncının dengelenmesini sağlar. Vücudun günlük vitamin ihtiyacının bir kısmını karşılamaya yardım edebilen incir kilo vermeyi kolaylaştırır ve eklem sağlığını güçlendirir.

İncirin faydaları şu şekilde sıralanabilir: