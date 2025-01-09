Mevsimler iç içe girdi! Yaz meyvesiydi, bir ilimizde kışın meyve verdi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde soğuk havaya dayanıksız olan incir ağacı, yapraklarını dökmesine rağmen meyve verdi.
09.01.2025 - 19:16 | | İHA
Olay, Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Hava sıcaklığının son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından incir ağacı Ocak ayında yapraklarını dökmesine rağmen yeniden meyve verdi.
Normalde Ağustos ayında meyve vermeye başlayan incir ağacı görenleri şaşırtıyor.
İNCİRİN FAYDALARI
Lif, potasyum ve antioksidan içeren incir, bağışıklığı güçlendirir, hücre yenilenmesine de yardımcı olur, kabızlık gibi sindirim sorunlarına iyi gelir, kalp sağlığını korur, insülin ve kan basıncının dengelenmesini sağlar. Vücudun günlük vitamin ihtiyacının bir kısmını karşılamaya yardım edebilen incir kilo vermeyi kolaylaştırır ve eklem sağlığını güçlendirir.
İncirin faydaları şu şekilde sıralanabilir:
- İncir, hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur
- Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler
- Bağışıklık sistemine destek olur
- İnsülinin dengelenmesinde rol oynar
- İncir kan basıncını kontrol eder
- Kalp sağlığını korur
- Vücudun günlük vitamin ihtiyacını önemli oranda karşılar
- İncir meme kanserine karşı koruyuculuk sağlayabilir
- Bakterilere karşı vücudu korur
- Kemikleri güçlendirir
- Diş sağlığına iyi gelir
- Siğil oluşumunun engelleyebilir
- Kilo kontrolüne yardımcı olur