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Mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Bir çok ilde yoğun yağış etkili olurken Bitlis'in Tatvan ilçesi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

22.10.2024 - 12:58 | | İHA
Mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Hafta başından itibaren havaların gece saatlerinde eksi derecelere düştüğü Tatvan'da, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan kar yağışı ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Özellikle Rahva mevkiinde yoğun şekilde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Güne kar sürpriziyle uyanan ilçe sakinlerinden İbrahim Akay, son günlerdeki soğuk havanın karın habercisi olduğunu ifade ederek, karın şiddetle devam etmesi durumunda eve ulaşmakta güçlük çekeceklerini belirtti.

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KIŞ BU YIL ERKEN BAŞLADI

 Serhat Kılıçaslan ise bu yıl kışın erken geldiğini ifade etti.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, il genelindeki kar yağışının gün içerisinde etkisini yitireceği, ancak gece saatlerinde buzlanma yaşanacağı belirtildi.

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