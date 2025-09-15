GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMevsimi mayıs-haziranda! Yılın son hasadı burada yapılıyor
HaberlerGündem Haberleri Mevsimi mayıs-haziranda! Yılın son hasadı burada yapılıyor

Mevsimi mayıs-haziranda! Yılın son hasadı burada yapılıyor

15.09.2025 - 20:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mevsimi mayıs-haziranda! Yılın son hasadı burada yapılıyor

Niğde Valisi Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik ve Ulukışla Kaymakam Vekili Emir Osman Gökçe ile birlikte Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü’nde düzenlenen çilek hasadına katıldı.

Tarlada üreticiler ve işçilerle sohbet eden Vali Çelik, alın teriyle yetiştirilen çileklerin sofralara ayrı bir lezzet kattığını belirterek çiftçilerin gayretini takdir etti. Çelik, "Hep birlikte bu bereketin sevincini yaşıyoruz. Emek veren tüm üreticilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Bu yıl yaşanan zirai don olayına da değinen Vali Çelik, üreticilerin zorlu süreci devletin destekleri ve alınan tedbirlerle aşacaklarını ifade ederek, çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Niğde’nin çilek üretiminde Türkiye genelinde önemli bir paya sahip olduğunu hatırlatan Vali Çelik, yaklaşık bin 860 dekar alanda yapılan üretimin istihdam ve ekonomiye katkı sağladığını belirterek, "Hasadın tüm üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Güncel Haberler

Sarı altında hasat zamanı! Geçen yıl fiyatı 18 liraydı bu 90 liraya çıktı
#Gündem

Sarı altında hasat zamanı! Geçen yıl fiyatı 18 liraydı bu 90 liraya çıktı

Ata tohumu yetiştiriciliğinde ilk hasat! Biber, salatalık, fasulye, patlıcan, karpuz ve kudret narı yetişiyor
#Gündem

Ata tohumu yetiştiriciliğinde ilk hasat! Biber, salatalık, fasulye, patlıcan, karpuz ve kudret narı yetişiyor

Tezgahlarda kavun, karpuz kalmadı! Orada daha yeni hasadı yapıldı
#Gündem

Tezgahlarda kavun, karpuz kalmadı! Orada daha yeni hasadı yapıldı