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Metroda meydana gelen arıza yolcuları isyan ettirdi

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki bir araçta meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 45 dakika araçlarda kalan vatandaşlar isyan etti. Arızalı aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

22.12.2023 - 09:10 | | İHA
Metroda meydana gelen arıza yolcuları isyan ettirdi

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında sefer yapan araçta saat 18.00 sıralarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Arıza nedeniyle bazı araçlar hat üzerinde kaldı.

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Durakta ve araçta kalan yolcular yaşananlara tepki gösterdi. Arıza yapan aracın, yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından çekilmesiyle seferler normale döndü.

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