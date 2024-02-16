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Metrobüs durağındaki yürüyen merdiveni tamir edenişçi merdivenin çalışması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti

Şişli'de bulunan Zinzirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçidinde bulunan yürüyen merdivenleri tamir etmeye çalışan Buğrahan B.(31), yürüyen merdivenlerin bir anda çalışması sonucu yürüyen merdivende sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Buğrahan B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

16.02.2024 - 19:00 | | Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)
Metrobüs durağındaki yürüyen merdiveni tamir edenişçi merdivenin çalışması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti

Olay, saat 17.30 sıralarında Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçinde bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Beşiktaş çıkışında ki yürüyen merdiveni tamir etmeye çalışan Buğrahan B. yürüyen merdivenin aniden çalışması üzerine yürüyen merdivenin mekanizması arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Buğrahan B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Buğrahan B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Metrobüs durağındaki yürüyen merdiveni tamir edenişçi merdivenin çalışması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti

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Metrobüs durağındaki yürüyen merdiveni tamir edenişçi merdivenin çalışması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti

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